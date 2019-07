Ile Maurice: La tête dans les nuages ce matin

Les services météorologiques de Vacoas ne prévoient pas un franc soleil en ce dimanche 14 juillet. D'ailleurs, les stations notaient, ce matin à 8 heures, 17 degrés Celsius à Vacoas, 21 degrés Celsius à Port-Louis et Plaisance, avec un ciel toujours couvert.

Le ciel sera donc partiellement nuageux à parfois nuageux le matin et au cours de la journée avec quelques ondées isolées, principalement sur les terrains élevés et les versants est et sud. Il sera mi-couvert ailleurs.

La température maximale oscillera entre 20 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et variera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le littoral. La minimale variera entre 14 et 17 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 18 et 21 degrés Celsius sur les régions côtières.Le vent soufflera du sud-est à 15 à 20 km/h.

Et comme d'habitude, la mer forte au-delà des récifs avec une houle du secteur sud. Les sorties en haute mer sont déconseillées.