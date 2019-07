Sénégal: Macky Sall félicite les Lions et leur demande de remporter le titre continental

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a adressé dimanche ses "chaleureuses félicitations et ses vifs encouragements" aux Lions après leur qualification en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, en les invitant à remporter le titre continental.

"Très chers Lions, je suis heureux et fier de vous adresser, au nom du peuple sénégalais, mes chaleureuses félicitations et mes vifs encouragements", a écrit le président Sall dans un message adressé aux Lions et dont copie a été obtenue par l'APS.

Les Lions du Sénégal se sont qualifiés en finale, après leur victoire (1-0) sur la Tunisie dans la période des prolongations.

"Notre cher pays est en finale de la #CAN19 grâce à la combativité, l'engagement et surtout l'esprit de sacrifice dont vous avez fait montre et avec le soutien du 12eme Gaïndé. Vous confirmez ainsi tout le potentiel et tout le talent qui sont en vous", a souligné le président Sall.

Selon Macky Sall, il ne reste désormais qu'"une seule et belle chose à faire : remporter le titre continental !".

Le Sénégal va rencontrer en finale le Nigeria ou l'Algérie, qui s'affrontent pour le compte de la deuxième demi-finale.

La qualification sénégalaise a été accueillie par un concert de klaxons à travers les rues de la capitale sénégalaise, en particulier celles du centre-ville et des quartiers environnants.

Les Lions vont ainsi jouer leur deuxième finale de CAN après celle perdue contre le Cameroun en 2002.