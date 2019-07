Ile Maurice: 72ͤ anniversaire de Navin Ramgoolam - Avec Simba et trompettes !

L'histoire commence le 14 juillet 1947. Sir Seewoosagur Ramgoolam présente sa progéniture au public sur le Rocher de la Fierté, à la rue Desforges. Mais tout ne tourne pas rond dans le royaume. Le pays est alors administré par des hyènes anglaises. Ce n'est que 21 ans plus tard que le père assumera le rôle d'un Mufasa démocratique et chassera les carnivores au rire moqueur. Mais ceux-ci ne partent pas les mains vides : ils emportent les Chagos... Alors que le remake du classique de Disney sort en salle cette semaine, on vous fait un dessin (animé) de l'ex-Roi Lion...

Alors que son père gère le royaume, Simba quitte le pays et s'envole pour l'Angleterre, pour y faire ses études. En 1979, alors âgé de 32 ans, il retourne au bercail pour épouser officiellement Nala, rôle tenu par Veena. Leur relation dans la vraie vie sera moins dramatique qu'à l'écran. Ils ne se perdront pas de vue pour se revoir des décennies après, et ce, malgré ce qu'affirment les mauvaises langues qui de temps en temps, lancent des rumeurs de divorce...

En 1985, SSR quitte ce monde. Le pays est alors géré par Scar SAJ, qui entre-temps, a pris le pouvoir, toujours de manière démocratique. Survient alors un miracle économique et Scar continue à régner. Deux ans plus tard, Simba rentre au pays. Il veut suivre les traces de son papa Mufasa. D'ailleurs, ce dernier est omniprésent dans ses discours. Il se lance dans la course. C'est en 1991 qu'il fait ses premiers pas dans la politique, mais de l'autre côté du Rocher, là où sont réunis les opposants de Scar. Ils arrivent finalement à le renverser en 1995. Simba est finalement roi.

Princesse de l'aéroport

Il a du mal à rester en place sur le trône, tantôt en alliance avec Maître Shifu (oui bon, il n'y a pas de personnage à la moustache blanche dans Le Roi Lion, ce n'est pas de notre faute), tantôt avec Scar lui-même. En route, il rencontre Cendrillon qui vend des bouquets de cotomili, qui a changé dix nez (on reste chez Disney, ça va !) depuis. Elle deviendra même la Princesse de l'aéroport, pour un temps.

Nous sommes maintenant en 2014. SAJ Scar veut récupérer son Rocher et il est aidé en cela par Maître Shifu. Mais soudain, coup de tonnerre... Maître Shifu et Simba forment une alliance. Par la suite, on apprendra que l'architecte et conseiller de cette alliance est Zazou Ganoo. Pas de chance. Plusieurs cigares, et pas de danse sur du séga plus tard, Simba est éjecté du Rocher et les ennuis commencent.

Les proches de Simba - qui qui a pris de la bouteille entre-temps rappelons-le - sont dans la tourmente. Rafiki Sonu Kumar Jah, qui était le proche conseiller de Simba, est déshonoré pour une histoire de terres. Cendrillon s'exile in extremis en Italie et devient Mère Gothel. Zazou délaisse Maître Shifu et fait bande à part. Simba est jeté en prison, ses coffres sont découverts.

La suite au prochain épisode

Mais Scar est fatigué, il lègue ses pouvoirs à son fils alors que certains parmi sa garde rapprochée font leur cinéma. Entre Aladin le voleur qui devient prince, le génie qui fait des miracles et qui disparaît, Ariel et ses bambaras, Kuzko qui veut construire des empires n'importe où, et Les Beaux aux Bois Dormants qui roupillent dès qu'ils en ont l'occasion, Simba (version old) espère que le vent tourne et essaie tant bien que mal de se mettre à rugir de nouveau. Est-ce qu'il regagnera pour autant sa place sur le Rocher de la Vie ?

Vous le saurez en regardant le prochain épisode du Roi Lion.