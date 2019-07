Cote d'Ivoire: Région du Guemon - Adjoumani et Issa Coulibaly appellent à la mobilisation autour de Serey Doh Célestin

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a pris part à la cérémonie d'investiture du président du Conseil régional du Guemon, Dr Serey Doh Célestin, le samedi 13 juillet 2019, à Duékoué.

Il était aux côtés du général Issa Coulibaly qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, patron de l'événement.

Le ministre Adjoumani a invité les populations du Guemon à se mobiliser autour du président du Conseil régional, Serey Doh Célestin, pour le développement de la région. « Chers parents, je suis venu vous dire que la politique ne doit pas diviser.

Serey Doh a besoin de votre soutien pour réussir sa mission à la tête du Guemon. Si nous nous mobilisons autour de lui, nous donneront ainsi la force au Rhdp sous la conduite de SEM Alassane Ouattara et de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a-t-il indiqué.

Avant de souligner que la paix est la première condition du développement. « Nous avons tous souffert des événements de Duékoué. Faisons donc attention aux discours qui divisent. J'invite la population à la paix et à la retenue.

Le Président de la République Alassane Ouattara et son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly travaillent pour la revalorisation des potentialités de la région du Guemon », a fait savoir le ministre Adjoumani.

Pour le général Issa Coulibaly, représentant le Premier ministre, haut patron de la cérémonie d'investiture, sans le soutien des populations à la vision et à la politique d'Alassane Ouattara, aucun développement n'est possible.

Il a rendu un vibrant hommage aux filles, fils et cadres du Guemon pour avoir porté leur choix sur le capitaine Serey Doh, à qui, il a exprimé ses félicitations pour avoir réussi à fédérer les populations autour de la cause du Rhdp.

Le général Issa Coulibaly est revenu sur certains acquis des régions de l'ouest grâce à la politique du président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, dont les plus importantes sont le bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-frontière libérienne, l'électrification de plusieurs villages, la construction des usines de traitements d'eau potable, la construction des écoles et centres de santé.

Les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes sont, selon lui, les couches sociales qui doivent se mobiliser autour des idéaux du Rhdp pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre sa lancée sur le chemin du développement.

Pour sa part, le nouveau président du Conseil régional du Guemon, Serey Doh Célestin, investi en présence d'une foule immense, a invité les populations à la mobilisation et à l'union pour le développement du Guemon.

Pour sortir la région de son sous-développement, il a exhorté les populations à panser « les plaies de la division » et a rassuré ses administrés de sa disponibilité et son engagement à travailler dans l'intérêt de tous.

Il a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, aux populations et aux membres du gouvernement, à savoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les ministres Albert Mabri Toikeusse, Kobenan Kouassi Adjoumani et Issa Coulibaly présents à la cérémonie d'investiture. « Le Rhdp a cadenassé 2020 dans le Guemon », a conclu le capitaine des douanes Serey Doh.