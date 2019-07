Afrique: CAN 2019 - Sénégal - Tunisie, deux équipes aux mêmes objectifs

La première affiche des demi-finales de la CAN 2019 va être l'opposition Sénégal - Tunisie. Deux sélections au parcours différents dans la compétition qui ont le même objectif de départ, retrouver enfin le dernier carré qui les fuit depuis quelques années.

Après 2002 et 2006, le Sénégal court derrière une demi-finale de la CAN et une première étoile dans la compétition. 13 ans après, les Lions se positionnent dans le carré d'As de la CAN 2019 et seront face à la Tunisie. A deux marches du rêve ultime.

La Tunisie a soulevé le trophée de la CAN en 2004 à domicile. Depuis cet exploit, l'équipe n'a plus connu de demi-finales. Après les quarts de finale disputés dans les années antérieures, les Aigles de Carthage franchissent le fameux palier à la CAN 2019. Un petit exploit mais l'équipe tunisienne veut plus.

C'est cette motivation qui est au centre de ce choc des demi-finales. Bien qu'ayant rempli une partie de l'objectif, les deux sélections veulent aller au-delà et remporter le match ultime. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, les hommes forts du Sénégal depuis le début de la compétition seront encore une fois attendus au tournant. C'est la combinaison gagnante chez les Lions.

Ayant connu des débuts timides, les Aigles de Carthage se sont véritablement envolés face à Madagascar en quarts de finale de la CAN 2019. Sassi, Msakni, Sliti et Khazri ont été les grands artisans de ce réveil subite. La Tunisie affronte le Sénégal avec une double motivation : La confiance capitalisée face aux Barea et l'envie de remporter le deuxième titre de l'histoire du pays.

Malgré que cette affiche des demi-finales de la CAN 2019 soit indécise, une équipe devra composter son billet pour la grande finale. Et cette sélection sera connue à l'issue de la rencontre prévue ce dimanche à partir de 16h GMT au stade du 30 juin.