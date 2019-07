Afrique: CAN 2019 - Algérie - Nigéria, la guerre des étoiles

C'est l'affiche des demi-finales de la CAN 2019 la plus indécise et la plus ouverte. Algériens et Nigérians avec leurs joueurs talentueux se donnent rendez-vous pour en découdre. Ca sera un défilé de joueurs techniques, rapides et physiques au stade international du Caire ce dimanche.

Les supporters n'auront d'yeux que pour ses joueurs. Mais, l'enjeu peut toutefois tuer leurs performances. En demi-finales, les équipes sont beaucoup plus tactiques et calculatrices.

Composée de joueurs de haut niveau à l'instar du capitaine Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Sofiane Feghouli, Aïssa Mandi... l'Algérie s'affiche comme la favorite de cette rencontre. Auteur d'un parcours exceptionnel jusque dans le carré d'As, les Fennecs ont séduit le monde du football. Ils voudront bien se servir de ses joueurs 5 étoiles pour aller jusqu'au bout. Mais il faudra d'abord passer par l'obstacle Nigéria.

Les Super Eagles ne seront pas là en victime expiatoire. C'est une équipe qui a éliminé au forceps le tenant du titre, le Cameroun en 8ès de finale de la CAN 2019. Après avoir déroulé face à l'Afrique du Sud, le Nigéria a pour seul objectif d'enchaîner en se basant sur l'efficacité de ses joueurs offensifs. Déjà 3 buts en 5 matchs à la CAN 2019, Odion Ighalo est le fer de lance de l'attaque nigériane. Autour de l'attaquant du Shanghai Shenhua, Alex Iwobi, Ahmed Musa, Simon Moses, Chukwueze avec leur vitesse font la différence sur les côtés.

C'est cette pléiade de stars qui seront présentes ce dimanche au stade interenational du Caire à partir de 19h GMT pour le compte du dernier match des demi-finales. Un match à suivre!