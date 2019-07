Afrique: CAN 2019 - Aïssa Mandi prêt à aller au combat

En prélude de la dernière séance d'entraînement effectuée hier pour les demi-finales de la CAN 2019, le défenseur algérien Aïssa Mandi s'est exprimée en zone mixte aux médias. Il s'est prononcé sur le match face au Nigéria et affirme que l'équipe donnera tout pour se hisser en finale.

Battue (1-3) dans les éliminatoires de la coupe du monde 2018 par le Nigéria, l'Algérie s'est métamorphosée et l'équipe va se donner à fond pour se qualifier en finale, a en croire le joueur algérien Aïssa Mandi.

» On va tout donner pour se qualifier en finale de cette CAN demain (ce dimanche), on va bien préparer la rencontre aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de le faire à cause du peu de temps qu'on a. On connait cette équipe du Nigéria, ne nous sommes pas la même qu'avant et eux aussi ils ont fait quelques changements, on va laisser le passé à côté et réfléchir sur le match de demain » a fait savoir le défenseur du Bétis Séville.

Le stade international du Caire sera envahi par les supporters algériens. Aïssa Mandi pense que ça sera une motivation supplémentaire.

» Je ne serai pas surpris de leur présence surtout qu'on va disputer une demi-finale de la CAN, c'est beau de les avoir à nos côtés « , a-t-il conclu.