Afrique: CAN 2019 - Le Nigéria, une équipe aussi puissante et rapide que l'Algérie selon Omeruo

La demi-finale de la CAN 2019 entre l'Algérie et le Nigéria s'annonce époustouflante. Absent depuis son sacre en 2013, le Nigéria retrouve la CAN avec de jeunes pépites. Face à l'Algérie, les Super Eagles doivent être solides et prompts sur le plan offensif. Le défenseur Nigérian affirme que son équipe remplit ses critères.

« Je voudrais dire que notre équipe est aussi puissante et cela a été constaté lors des derniers matches de ce tournoi et, avec mes camarades, nous espérons faire un bon match. Nous avons beaucoup de potentialités avec de jeunes joueurs motivés, qui veulent réussir une bonne CAN avec l'espoir de gagner. Les Algériens sont des joueurs rapides et nous en avons également« , a déclaré Kenneth Omeruo en conférence de presse.

Conscient de la taille de l'adversaire, le défenseur de Leganés pense que c'est une obligation d'être apte pour faire face à une telle adversité.

« Nous devons être prêts pour faire face à l'adversité car dans un match, le plus important est de gagner », a-t-il conclu.