Afrique: CAN-2019 (demi-finales)/Algérie-Nigeria (J-1) - Déclarations des joueurs

Le Caire — Déclarations des joueurs de l'équipe nationale de football, recueillies ce samedi par l'APS, dans la zone mixte organisée avec la presse, peu avant le début de la dernière séance d'entrainement effectuée au stade Petrosport du Caire, à 24 heures du match face au Nigeria, dimanche au stade international du Caire (20h00, algériennes), comptant pour les demi-finales de la CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet) :

- Youcef Belaïli (attaquant) : " Notre moral est au beau fixe. Nous allons aborder cette demi-finale avec la ferme et unique intention de réaliser quelque chose de grandiose et arracher notre qualification pour la finale. En quarts de finale face à la Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3 à Suez, ndlr), c'était la première fois depuis le début du tournoi que nous jouions à 18h00, il faisait très chaud et trop humide. Dieu merci, nous avons bien récupéré sur le plan physique, grâce notamment au concours du staff médical qui nous a beaucoup aidés. Nous formons un groupe uni et soudé, notre objectif est de décrocher le trophée pour l'offrir à notre peuple. Les supporters qui ont effectué le déplacement seront d'un précieux apport pour nous, cela va nous galvaniser pour tout donner face au Nigeria. Enfin, nous regrettons tous l'absence de Youcef Atal, nous allons y mettre du coeur pour lui dédier la qualification inchallah ".

- Aïssa Mandi (défenseur) : " Avant le début du tournoi, on aurait tout donné pour jouer une demi-finale de la CAN. Nous allons essayer de bien se préparer d'ici le match de demain, d'autant que nous n'avons pas eu assez de temps pour le faire. J'ai déjà affronté cette équipe nigériane, ils n'ont pas la même équipe, ils ont changé. Nous allons laisser le passé de côté et se concentrer sur le match de dimanche. Concernant le forfait d'Atal, Youcef reste Youcef, c'est un plaisir de l'avoir dans le groupe, il est toujours là pour avoir le sourire, pour rigoler. Nous sommes tous tristes de sa blessure, c'est un élément important du groupe, nous allons essayer de gagner pour lui inchallah. Ca ne m'étonne pas de voir la présence massive de nos supporters ici au Caire, ils sont connus par leur ferveur, surtout pour une demi-finale de la CAN. Nous allons essayer de mettre l'aspect de la fatigue de côté pour tout donner lors de cette demi-finale".