Afrique: CAN 2019 - Samuel Chukwueze, la révélation nigériane

Agé de 20 ans, l'ailier nigérian Samuel Chukwueze est la belle découverte nigériane de la CAN 2019. Auteur d'un but en 4 matchs, le joueur de 20 ans est l'un des atouts des Super Eagles.

Absent dans la liste de la dernière Coupe du monde, ses belles performances avec son club (Villareal) ont été récompensées. Il est sélectionné pour disputer la CAN 2019 et épate déjà plus d'un. Ses qualités sont mises en exergue par Gernot Rohr, sélectionneur du Nigéria en conférence de presse.

« Chukwueze a un bon pied gauche, il est rapide, a un centre de gravité assez bas, ce qui lui donne un bon sens d'équilibre et il peut passer ou marquer », a révélé Gernot Rohr.

Malgré son jeune âge et ses différentes qualités de dribbleur, buteur et passeur, Samuel Chukwueze se met au service du collectif. C'est ce qu'il fait savoir : « Nous sommes là pour le titre. Rester sur le banc ne me fait pas de mal ».

Depuis le début de la CAN 2019, Samuel Chukwueze a disputé 4 matchs dont 2 titularisations. Face à l'Afrique du Sud en quarts de finale, il a été l'auteur du premier but à la 27ème minute et a mis à maintes reprises le latéral gauche Sifiso Hlanti en danger.

Vainqueur de la Coupe monde U17 en 2015, le joyau nigérian a gravi de façon exponentielle les échelons. Il a éclos la saison dernière avec Villareal (8 buts et 2 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues) en Liga Espagnole après avoir fait ses débuts en 2012 au Diamond Football Academy dans son pays.

Le natif d'Ikwuano sera encore une fois l'un des dangers sur le plan offensif du Nigéria contre l'Algérie ce soir. Rami Bensebaini, le latéral gauche des Fennecs aura du travail à faire devant la vivacité de Samuel Chukwueze.