Afrique: Appel à prioriser les objectifs de développement en Afrique

Profiter pleinement du potentiel de croissance

Les participants à une rencontre organisée récemment, à Marrakech, ont appelé à prioriser les objectifs de développement en Afrique pour être en mesure de profiter pleinement du potentiel de croissance.

L'Afrique est appelée à prioriser les objectifs de développement si elle veut entrer de plain-pied dans le 21ème siècle et transformer les défis en opportunités, ont-ils ajouté dans le cadre de la 4è édition de la Journée des doctorants (JDC 2019) organisée par le Centre national d'études et de recherche sur l'eau et l'énergie (CNEREE) sous le thème "Le défi de l'économie verte en Afrique, quel apport de la recherche scientifique".

Pour le Pr. Fatima Arib, directrice du Centre africain des solutions innovantes et durables (ACISS) relevant de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, le développement de l'Afrique est tributaire en premier lieu de l'amélioration du taux d'accès à l'électricité, qui n'est aujourd'hui que de 51%, et de l'exploitation du potentiel énergétique de l'Afrique (10 millions de MW de potentiel d'énergie solaire et 110.000 MW de potentiel d'énergie éolienne), d'autant plus que le coût des coupures de courant et le prix élevé de l'énergie coûtent à l'Afrique près de 2 à 4% du PIB annuel.

Pr. Arib a ensuite appelé à assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique, un continent où 65% des terres arables sont non cultivées, mais qui a une forte dépendance aux importations alimentaires, tout en plaidant pour l'industrialisation de l'Afrique à travers l'encouragement des politiques industrielles qui ont fait leurs preuves, la promotion du financement des infrastructures et des projets industriels, le développement des marchés de capitaux liquides et la promotion des petites et moyennes entreprises (PME), rapporte la MAP.

Après avoir noté un faible niveau des échanges en Afrique (14% des échanges intra-régionaux), elle a appelé à pallier le manque de connectivité et à améliorer la celle du transport en Afrique, faciliter le commerce et l'investissement et intégrer les marchés financiers et les télécommunications.

Pr. Arib a souligné que des défis restent encore à relever en Afrique, dont la persistance de poches de pauvreté (zones rurales), accroissement de l'insécurité alimentaire, accès limité à l'eau, l'assainissement et l'électricité, persistance de discriminations envers les femmes, augmentation des pertes économiques liées aux catastrophes climatiques, vulnérabilité des villes face à l'urbanisation, recrudescence des conflits et des flux migratoires et accentuation de la perte de la biodiversité.

JDC 2019 est une rencontre scientifique qui a pour objectif principal de regrouper les doctorants des deux pôles de recherche du CNEREE (eau et énergie) avec les doctorants des autres établissements universitaires travaillant sur les thèmes proposés pour cette 4è édition.

Cette journée a été aussi une occasion de favoriser des échanges et débats entre les jeunes chercheurs et les universitaires expérimentés.

Selon les organisateurs, de telles rencontres permettront une meilleure connaissance des recherches en cours au sein des universités et favoriseront des synergies et des coopérations nouvelles.