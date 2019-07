Algérie: 1.535 kg de cannabis et des armes saisis par l'Armée de libération populaire sahraouie

Chahid El Hafedh — Des unités de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) ont mené la semaine dernière des opérations de lutte contre le trafic de drogue en provenance du Maroc qui se sont soldées par la saisie de 1.535 kg de cannabis et l'arrestations de deux groupes de narcotrafiquants dans les territoires libérés du Sahara occidental.

Des unités de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) ont saisi 1.535 kg de cannabis, une mitrailleuse avec 1.100 cartouches et deux (2) kalachnikovs avec 200 cartouches et arrêté quatre (4) trafiquants de drogue à bord d'un 4x4 Toyota dans la région de Rous Timlouza, a précisé dimanche l'agence de presse sahraouie (SPS) citant un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Le 10 juillet 2019, les unités de l'ALPS ont procédé à l'arrestation d'un autre groupe composé de cinq (5) individus en possession de 100 kg de cannabis dans la région d'Aklibat Akaya.

Le communiqué a précisé que les trafiquants faisaient partie d'un groupe qui s'adonnait au trafic de drogue à travers le mur de la honte marocain.

Le Front Polisario a resserré l'étau sur les drogues marocaines qui franchissent le mur marocain, qui divise le Sahara occidental, vers les pays du Sahel et le Sahara via des passages atteignant le Mali, le Niger et la Mauritanie, indique-t-on de même source.

Les mesures sécuritaires prises par le Front Polisario à travers des points militaires de forces spécialisées dans la lutte anti-drogue et le crime organisé ont permis de réduire le phénomène qui s'est amplifié ces dernières années, plusieurs opérations de trafic de drogue ayant été avortées et des groupes de trafiquants de drogue activant avec des bandes marocaines ayant été arrêtés".

Le rapport européen de 2016 sur les marchés des drogues en Europe a indiqué que le Maroc occupait la première place sur la liste des pays producteurs et exportateurs du cannabis dans le monde et considère que son trafic via le mur marocain de la honte constitue l'une des principales sources de financement des groupes terroristes et bandes du crime organisé qui activent dans la région du Sahel et menace la sécurité et la stabilité dans les pays voisins et dans l'ensemble de la région.