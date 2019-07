Ile Maurice: Kaleem, celui qui imite les politiciens sur les réseaux sociaux

Shakeel Mohamed, Pravind Jugnauth, sir Anerood Jugnauth, Paul Bérenger... Non Kaleem n'est pas un grand fan de nos ministres et députés. Les politiciens sont là plutôt pour le «divertir». Dans ses vidéos, qui font le buzz sur Facebook, il imite allègrement les mimiques et gestuelles de nos illustres élus. Pour la voix ? Il utilise la technique du «lip sync». Rencontre avec un jeune homme comme les autres mais à l'humour et la créativité décalés.

Kaleem Durbaree a 26 ans, il habite Terre-Rouge. Cette passion pour la vidéo, le jeune homme pourtant timide l'a développée à l'adolescence. «J'ai découvert la vidéo quand j'avais 16 ans. Avec mes amis, on s'amusait sur l'application Dubsmash. Nos vidéos marchaient déjà très bien à l'époque. J'ai ensuite arrêté pendant un moment, mé mo pann kapav rézisté. J'ai recommencé sur une autre plateforme pendant quelques mois. Aujourd'hui j'ai plus de 60 000 likes et plus de 6 000 followers sur Tik Tok.»

Pourquoi nos élus ? Kaleem, qui travaille à l'hôtel Sensimar Lagoon Mauritius, n'est pas vraiment fan de la chose politique. Mais comme bon nombre de Mauriciens, les frasques des députés à l'Assemblée nationale le font rire. «J'aime suivre les débats entre le gouvernement et l'opposition. C'est un peu ce qui m'inspire à faire des vidéos.»

Fan d'un politicien en particulier ? «Je suis un admirateur de Shakeel Mohamed. Il est 'the only stylish politician'.»