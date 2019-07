Afrique: CAN 2019 - L'Algérie veut rompre avec cette « malédiction » qui dure 29 ans

L'Algérie, qui briguera une place en finale de la CAN 2019 face au Nigeria ce dimanche soir au Caire, est toujours soutenue par de fervents supporters. Des fans qui aiment chanter à l'unisson « One, two, three, viva l'Algérie », l'hymne de tout un pays. Un chant qui résonnera contre le Nigeria ce soir à partir de 19h GMT.

Face à un adversaire qui revient au premier plan après six ans d'absence, les hommes de Djamel Belmadi évolueront sans le très offensif défenseur Youcef Atal, l'un des meilleurs Fennecs en Égypte. Pour continuer à croire au rêve d'une deuxième victoire à la CAN après celle de 1990, l'Algérie va devoir se défaire d'une sélection qui participe à sa 15e demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations.

Le dernier succès de l'Algérie contre le Nigeria remonte à l'édition 1990 disputée à Alger, en finale remporté un but à zéro. En plus de l'importance de cette rencontré, décisive pour une place en finale de la CAN 2019, les Verts ont un désir de revanche sur cette équipe du Nigéria qui est venue leur barrer la route du Mondial 2018 en Russie. Sur une mauvaise série aussi de 29 ans de vulnérabilité contre cette équipe nigériane, tout le monde s'accorde à dire selon Le Buteur, qu'il est temps de mettre un terme à cette suprématie et signer une autre victoire qui leur permettra de disputer une finale. Et surtout un duel au goût de finale pour les Verts, puisqu'à chaque fois qu'ils avaient atteint le dernier rendez-vous d'une Coupe d'Afrique, ils y avaient retrouvé les Super Eagles. Pour le pire (1980), comme pour le meilleur (1990).

Depuis la finale remportée en 1990 à domicile, face aux Nigérians (1-0), jamais les Verts ne sont imposés sur le terrain face aux Super Eagles. Chérif Oudjani avait offert à l'Algérie son seul et unique titre continental. Et à l'époque, l'Algérie avait tout raflé : le trophée, le titre de meilleure attaque (13 buts), de meilleure défense (seulement 2 buts encaissés).