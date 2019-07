Maroc: Le Groupe PSA lance le concours "Peugeot Young Talents"

Le Groupe PSA a lancé, jeudi à Casablanca, le concours "Peugeot Young Talents", en vue de renforcer davantage les liens historiques qui unissent la marque Peugeot au Maroc.

Ce concours a pour objectif de stimuler l'esprit d'innovation, d'entrepreneuriat et de créativité chez les jeunes Marocains passionnés par l'univers de l'automobile et s'articule autour de trois principales thématiques, à savoir l'innovation dans l'entrepreneuriat "Usine du futur", la photographie et le design.

Après le lancement de l'usine de Kénitra et la nouvelle Peugeot 208 comme premier véhicule lancé en production, c'est l'occasion d'associer les jeunes talents marocains en leur proposant un concours qui s'appuie sur l'innovation et la créativité, a estimé Jean-Christophe Quemard, Executive vice-président de la région Afrique et Moyen-Orient du Groupe PSA lors de la conférence de presse dédiée au lancement du concours, relevant que ce concours est une initiative "unique dédiée seulement" au Maroc

Le premier concours "Usine du futur" débute en juillet et prendra fin en septembre. Les jeunes désireux de participer à ce challenge devront soumettre et proposer des solutions innovantes pour l'amélioration de la productivité des unités industrielles. Ces solutions seront orientées Industrie 4.0 et utiliseront des technologies innovantes telles que l'Internet des objets, la réalité augmentée, les hologrammes et les applications mobiles entre autres, rapporte la MAP.

L'objectif est de faire émerger un écosystème de startups spécialisées dans l'industrie automobile et de créer un pont entre ces jeunes entrepreneurs et les entreprises du secteur automobile marocain. Il s'agit aussi de favoriser l'amélioration de la performance opérationnelle du secteur et la croissance de l'industrie automobile marocaine.

Pour le concours "Photo", il est ouvert à tous les passionnés de photographie mais également de voitures. Il débutera en septembre pour prendre fin à la mi-octobre. Le concept de ce concours est particulièrement original, puisqu'il allie photographie et vidéo grâce à la technique du stop motion.

Il s'agira, en effet, de reconstruire à travers des photos, l'histoire de la marque Peugeot au Maroc en mettant en avant ses modèles emblématiques. Pour cela, une vidéo sera mise en ligne sur le site web www.peugeotyoungtalents.ma, qui sera composée d'une série de photos qui illustrent la vision de la marque. Dans cette vidéo, intitulée "Unboring The Future', des passages vides devront être comblés par les photos des participants.

Le concours "Design", qui dure de novembre à décembre, consiste à concevoir des produits pratiques et utiles pour l'automobiliste et qui apportent une véritable valeur ajoutée pour la mobilité.