Ile Maurice: Arab News - Showkutally Soodhun parle d'appréhension de Maurice face à l'Iran

«Leading African politician.» C'est ainsi que le site d'info en ligne Arab News qualifie Showkutally Soodhun. Dans un entretien accordé à ce journal, le président du MSM est revenu sur les relations entre Maurice et l'Arabie saoudite.

«I have been in politics and power for 35 years, and I know what it takes to manage a country. Saudi Arabia is becoming an example in the world, not just the region», a dit l'ancien ministre du Logement et des terres, selon l'article.

Showkutally Soodhun a également indiqué qu'il y a un problème avec le leadership de l'Iran. Il a parlé de «crime de guerre» en ce qui concerne les attaque de drone par le mouvement Houthi, soutenu par l'Iran.

«Maurice est en train de suivre l'évolution de la situation concernant la force nucléaire de l'Iran avec une grande appréhension. L'Iran veut être un leader dans la région arabe au milieu des divisions présents dans le monde arabe», aurait-il affirmé.

Selon l'article, Showkutally Soodhun soutient que l'Arabie saoudite fait bien d'exercer une pression financière sur l'Iran car ce pays soutient des groupes terroristes.

Dans l'article publié en ligne ce lundi 15 juillet, Showkutally Soodhun remercie l'Arabie saoudite pour la donation de $ 10 millions à la suite d'un «cyclone dévastateur qui a détruit plus de 3000 maisons» en début d'année.