Congo-Kinshasa: Très écouté, Laurent Batumona réconcilie les Forces du Progrès de l'UDPS

L'Honorable Laurent Batumona a réussi à réconcilier les deux ailes des Forces du Progrès, fer de lance de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le Progrès social. Sous sa médiation, son charisme et son sens élevé de responsabilité lui a permis avec spontanéité de mettre ensemble les deux groupes rivaux de circonstance après 45 jours de négociation.

Il est intervenue avec sagesse pour que la paix, la stabilité règne au sein des Forces du Progrès afin qu'elles continuent à mener des actions de soutien au programme de Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République.

Après plus de 45 jours de discussion sur un problème de leadership, dans l'organisation des Obsèques du Feu Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les Forces du Progrès de l'UDPS n'ont pas réussi à se réconcilier sur la question de la gestion financière. Il y a eu une sorte de division entre eux. La division était partie d'une mésentente entre les membres des Forces du Progrès sur le mode de partage des frais devant servir à la collation des membres.

Les bruits de disputent parvenus aux oreilles de l'Honorable Laurent Batumona ne l'ont pas laissé indifférents. Il a, à cet effet, cherché par tous les moyens à ramener l'unité, l'amour et la cohésion qui caractérisent cette organisation de la jeunesse de l'UDPS. Laurent Batumona a réussi mandat d'intervenir, les hauts responsables de ce Parti, compte tenu de leur charge, ne pouvaient pas intervenir directement. C'est ainsi que le Président de la République, Félix Tshisekedi, le Vice-président de l'Assemblée Nationale, Kabund a Kabund et le Secrétaire Général, a-t-on appris des sources bien informées, ont fait confiance au management de Laurent Batumona et son caractère de meneur d'homme afin de résoudre ce problème crucial qui envenimait l'Udps.

Aux heures de l'après-midi du vendredi 12 juillet 2019, les deux camps des Forces du Progrès de l'UDPS qui s'affrontaient après les obsèques de Feu Sphinx de Limete, ont pris d'assaut le Quartier général de Laurent Batumona sis 13ème Rue Limete/industriel pour être entendus. Les deux têtes d'affiches ont fumé le calumet de la paix et de réconciliation au sein des Forces du Progrès de l'UDPS sous la médiation de Laurent Batumona. Watara, Ngalamulume, Seba et Kalo ont enterré la hache de guerre. Pour matérialiser cette entente retrouvée de la famille des Forces du Progrès de l'UDPS. Watara Mokato et Ngalamumule Espe ont, chacun, pris la parole avec émotion pour se rappeler les Conseils sages légués par Etienne Tshisekedi pour résoudre ce genre de différends par l'amour et la réconciliation.

Prenant en compte les éléments des deux ailes précédemment antagonistes, Laurent Batumona a calmé les esprits surchauffés. Son charisme à payer, car les Forces du Progrès de l'UDPS étaient au bord de l'éclatement alors que leur cher Parti, UDPS, est au pouvoir. Avec cette réconciliation, les Forces du Progrès retrouvent leur organisation de lutte pour l'avènement d'Etat de droit en RDC.