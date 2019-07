Congo-Kinshasa: Sonas - 157 victimes réhabilitées

Le sourire a été sur toutes les lèvres des indemnisés de la Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A) au cours de l'opération jeudi sinistre du 11 juillet 2019, au siège administratif de l'entreprise. Au total, 157 victimes ont été, chacune, rétablies dans ses droits au travers les branches d'assurances automobile, vie et incendie.

Vécue concomitamment dans toutes les entités Sonas disséminées à travers toute la République, l'opération hebdomadaire de paie des sinistrés est à n'en point douter, une force pour une société d'assurances qui a la vocation de travailler selon les normes et standards internationaux. Et la Sonas qui est dirigée ce jour, par le DG Lucien Bonyeme Ekofo, en a fait sa preuve irréductible depuis belle lurette.

Pour le jeudi 11 juillet dernier, les statistiques de paie indiquent clairement que la production a été au rendez-vous et bien appréciable auprès des heureux bénéficiaires.

De ce fait, la Direction Générale a traité et libéré 74 dossiers. Les agences de Bandalungwa, Gombe, Kalamu, Kingabwa, Lemba et N'dolo ont payé chacune, 4 dossiers. Tel n'est pas le cas, aux agences de Benseke, Mont- Ngafula et N'djili où chacune d'elles, a indemnisé 1 seul dossier. Par contre, l'agence de la DGI/Gombe a mobilisé plus de 10 dossiers payés. Les agences de Commerce, Huileries, Limete et Ngaliema sont ex-æquo avec 3 dossiers, chacune. Par ailleurs, à la Funa, Masina et Sainte-Thérèse, chacune d'elles, a traité et validé 2 dossiers. N'sele-Maluku pour 8 victimes indemnisées, 30 juin pour 10 dossiers. Et enfin, l'agence de Yolo en a libéré 6.

Assurance incendie

Ce qu'il faut savoir de l'assurance Incendie.

a) base légale

En République Démocratique du Congo, l'assurance contre l'incendie est rendue obligatoire par la loi n°74/008 du 1974 particulière portant l'assurance des risques d'incendie de certains bâtiments.

b) Objet de l'assurance

L'assurance contre incendie couvre le bâtiment, et s'il échet, les biens contenus dans celui-ci, contre la foudre, les explosions, les dégâts d'électricité et la chute d'avions.

Sont visés par la loi, les bâtiments à usage administratif, culturel, sanitaire ou scolaire, les salles de spectacles et/ou loisir, les immeubles de rapport, ceux à usage industriel, agro-industriel, artisanal ou commercial.

Elle couvre par ailleurs contre les même risques, la responsabilité des dégâts matériels, le chômage immobiliers, les frais de pompiers.

Nombreux risques sont exclus de la couverture incendie, il appartient donc à l'assuré d'en obtenir la liste au moment de la souscription.

c) Modalité de souscription

Le client qui désire souscrire à une assurance contre l'incendie, doit déclarer la valeur de son bâtiment s'il est propriétaire ou indiquer le prix du loyer mensuel s'il est locataire. Tous ces renseignements doivent être contenus dans la proposition d'assurance dûment signé par lui et contre signer par l'agent souscripteur de la SONAS.

Nonobstant la déclaration de l'assuré sur la valeur de son bâtiment, la SONAS peut commettre l'expertise immobilière pour en déterminer la valeur réelle et ce, après avoir effectué la visite du risque.

d) Conduite à tenir en cas de sinistre

En cas de sinistre, l'assuré doit en donner immédiatement connaissance à son agence locale. Il doit employer aussitôt tous moyens en son pouvoir pour arrêter le progrès du sinistre. Sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.

L'assurance c'est la sécurité.