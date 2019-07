Madagascar: Slam et poésie - CGM, lieu d'expression

La slameuse Andria Navalona a animé la scène ouverte samedi dernier.

La scène ouverte de slam et poésie a eu lieu au CGM Analakely samedi dernier. Organisé par Madagaslam Section Antananarivo, cet évènement se tient tous les deuxièmes samedis du mois.

Plus d'une cinquantaine de poètes et slameurs ont participé à la scène ouverte. Si les uns ont exprimé leur irritation envers les politiciens, d'autres ont exposé leur joie. « Le slam rime avec liberté d'expression... C'est aussi un partage... Quand le poète monte sur scène, il raconte et décrit ce qu'il a vu et vécu », a expliqué l'animatrice Andria Navalona. D'après la slameuse Antsa, « c'est une occasion pour les jeunes poètes urbains d'échanger leurs expériences ».

Comme tout le mouvement littéraire contemporain, le slam se singularise par une réelle diversité. Cette discipline démontre non seulement la richesse culturelle et artistique, mais elle permet également de saisir les attentes et les inquiétudes d'une jeunesse dynamique et mobilisée.

Le slam vise avant tout à s'amuser, à détendre. Les artistes mènent adroitement le sérieux et l'ironie. Les slameurs savent souvent manier les mots, car par leur description, ils savent « décortiquer les choses » pour les présenter sous un aspect tout à fait inhabituel qui éveille la conscience des auditeurs. Les poésies des slameurs qui ont participé à la scène ouverte étaient entre le burlesque et le tragique, le sérieux et le plaisant. Ce qui fait que le slam est plein d'humour et plein d'amour.

Exprimer ses plus « belles colères ». Voyant la vie dont souffre le pays, les slameurs comme Yremar, Stani et Gael ne cachent pas leur colère envers les politiciens. La poésie apparait comme le miroir de la société malgache. Ces jeunes n'ont rien inventé : tout ce qu'ils disent est conforme à la réalité. « Madagascar est pauvre. Rongé par la corruption, la Grande Île n'avance pas ». En fait, le rapport de la plupart des slameurs à l'autorité étatique est critique. Perçus comme des incompétents, corrompus et égoïstes, les hommes politiques sont généralement dénigrés. Pour ces artistes, les politiciens n'écoutent pas la population. Selon Yremar, l'Etat oppresse le peuple. « Ils (ndlr : les politiciens) ne pensent qu'à leurs intérêts.

En réalité, ils ne nous aiment pas. C'est pour cela que j'ai écrit 'Misy tery'. Je suis convaincu que rien ne marche dans ce pays ». Mais les slameurs ne se bornent pas à la situation politique du pays, ils constatent le changement de l'attitude des Malgaches en général, et des jeunes en particulier. Une jeunesse pervertie. Une jeunesse qui ne sait plus où elle va ! Dans son texte, Young Boy ne cache pas son inquiétude. Une question l'assaille : « où allons-nous ? ». Passionné de culture ancestrale, le texte de l'artiste est surtout basé sur la fraternité et la cohésion sociale. Ce jeune homme souligne qu' « on ne doit pas se laisser influencer par tout ce qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux. Certes, on assiste à la mondialisation, mais il faut que nous soyons vigilants ».

« Malagasy slam » en vogue ces temps-ci. Nombreux étaient pourtant ceux qui pensaient que le slam ne s'acclimaterait pas à la langue malgache. Beaucoup pensent que les slameurs malgaches ont une difficulté à s'exprimer parce que la langue de Rabearivelo est difficile à prononcer, et que les syllabes sont variées et difficile à saisir. Des poètes comme Andriamisetra, Ynemar, et autres ont montré leur aisance. Il est important de noter que les Malgaches d'autre fois utilisaient le « sova », le « tokaoka », et le « Jijy » pour transmettre des messages, véhiculer des idées, surtout pour éduquer les jeunes. Mirindra , un fan de slam malgache, exprime cette idée en disant « on doit être fiers de notre langue. J'aime le slam malgache, car premièrement c'est la langue de mes ancêtres, mais elle est également le reflet de la tradition et des us et coutumes. Les proverbes et les maximes nous différencient des autres. »

La violence des textes des poètes-slameurs ne doit pas mener à la stigmatisation du mouvement dans son ensemble, car s'ils se présentent souvent de façon réactive envers certaines classes sociales, leurs propos ne constituent pas moins le reflet artistique d'une catégorie sociale spécifique.

Depuis 2005, le slam a séduit le cœur des jeunes malgaches. Mais à cette époque, il a été pratiqué par des personnes de la haute société. Désormais, il touche toutes les catégories. On trouve des slameurs aux quatre coins de la Grande Île. Souvent, « ils sont les porte-voix des oppressés ».

Madagaslam organisera ce deuxième semestre un grand tournoi. Le but est de cultiver le talent des jeunes slameurs malgaches.