Afrique: CAN 2019 - Le Chef de l'Etat félicite l'EN pour sa qualification à la finale

Alger — Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a adressé, dimanche, un message de félicitations à l'équipe nationale (EN) et aux supporters suite à la qualification des Verts face au Nigéria à la finale de la CAN 2019 qui se déroule en Egypte, réitérant l'engagement de l'Etat à poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès sur les plans continental et international.

"Vivant pleinement l'allégresse populaire à l'occasion de la qualification de l'équipe nationale à la finale de la CAN, je ne puis qu'adresser, au nom de tout le peuple algérien et en mon nom, mes sincères félicitations à vous tous, joueurs, entraîneur, ou encore techniciens et supporters pour ce merveilleux exploit", lit-on dans le message du chef de l'Etat.

S'adressant également aux joueurs et aux membres de la sélection nationale, M. Bensalah a dit avoir "apprécié et continue à admirer, à l'instar de tous les Algériennes et Algériens, tous âges confondus, le parcours exceptionnel de notre équipe nationale lors de cette coupe d'Afrique, et ô combien je fus ému par ces images relayées par les médias à travers le monde, traduisant le niveau raffiné et singulier de patriotisme, de civisme et de discipline dont ont fait montre les aficionados algériens comme ils l'ont de tout temps démontré à chaque fois qu'il est question de porter haut notre emblème national".

Réitérant, en conclusion, ses remerciements et sa considération à la sélection nationale, M. Bensalah a affirmé encore une fois "l'engagement de l'Etat à poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées pour qu'elle soit couronnée d'autres succès sur les plans continental et international", exprimant ses "voeux pour nos joueurs intrépides de brillance et de réussite".