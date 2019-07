Madagascar: Devenir « Invincible » - Développement personnel

Toky Rajaona, thérapeute et fondateur de Masterlife.

Dans sa mission de promouvoir la croissance personnelle à Madagascar, Toky Rajaona, avec Masterlife, organise « Invincible » pour les adeptes du développement personnel.

C'est un séminaire de deux jours qui se déroulera les 27 et 28 juillet prochains. « Il s'agit de 2 jours immersifs pour transformer la peur en pouvoir et se (re)programmer à la réussite », explique le fondateur de Masterlife et non moins thérapeute. Entre 25 et 40 ans, l'individu fait souvent face à un tournant, aussi bien personnel que professionnel. C'est une entournure qui demande de la performance et qui exige des résultats. Le séminaire « Invincible » donnera les outils pour pouvoir affronter ce passage important et crucial de la vie.

Confiance en soi. Le séminaire accompagnera les participants à cultiver l'audace pour vivre heureux et de manière épanouie, notamment à travers la connaissance de soi, la maîtrise de soi et la confiance en soi. Pour répondre aux défis de cet âge charnière, le contenu du séminaire sera accessible, riche en outils, interactif tout en demeurant ludique. L'approche s'inscrira sur trois niveaux : des connaissances à partager, des prises de conscience ainsi que des clés applicables de suite. Le séminaire sera résolument immersif avec des thérapies et des séances coaching en live. S'étalant sur près de 20 heures, le séminaire s'annonce disruptif. Avec une approche, innovante, terre à terre et réaliste, « Invincible » sera un évènement riche en contenus. Au programme : thérapie, coaching en live, expérimentations, défis, partages, rencontres et networking. Ce qui contribue, d'ailleurs, au caractère unique et dynamique de cet évènement.

7 dimensions. L'intervention de « guest speakers » de renom, d'experts dans leurs domaines respectifs, marquera également l'évènement. « Invincible » est la résultante d'une dizaine d'années de recherches, d'expérimentations, d'expériences holistiques pour enrichir votre carrière, vos affaires, votre énergie et surtout votre psychologie à travers des exercices et des partages synthétiques et pragmatiques. Les 7 dimensions ciblées par le séminaire seront la confiance en soi, la paix intérieure, le leadership personnel, la santé, la vie de couple, l'entrepreneuriat et le réseautage. « A la fin d'Invincible, vous pourrez faire face aux défis quotidiens auxquels vous serez confronté. Vous vous sentirez invincible, à condition de faire usage des clés et de passer à l'action », promet son initiateur.

Approche ludique. Les meilleures des approches seront utilisées dans le cadre de ce séminaire inédit à Madagascar : la PNL (Programmation neurolinguistique), la maïeutique de Socrate, la thérapie brève, la thérapie par le jeu, la ludo-andragogie, la musicothérapie, le coaching comportemental, la réduction du stress basée sur la pleine conscience et la méditation en pleine conscience. « Réduisez la distance entre ce que vous êtes aujourd'hui, et ce que vous voulez devenir. Le séminaire va vous aider à bâtir une vie et une carrière avec plus de sens, plus d'engagement et plus de résultats. Vous n'aurez plus peur d'affronter les échecs et d'aller de l'avant. Que vous souhaitiez développer votre carrière, lancer votre entreprise ou vivre de votre passion, vous aurez les outils pour votre croissance personnelle », explique Toky Rajaona.