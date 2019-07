Madagascar: Le football malgache désormais sur orbite

Nicolas Dupuis va rempiler pour quatre ans.

Heureux, le peuple malgache l'était de cette performance de nos Barea ; mais le président Andry Rajoelina l'est encore plus en promettant monts et merveilles pour le football malgache, désormais hissé à un niveau qu'il n'a jamais eu, et avec des moyens autant le dire énormes.

Devant une foule compacte à Mahamasina, Andry Rajoelina a su raviver encore plus la passion pour le football, mais aussi un bel élan de solidarité nationale, en annonçant les actions à entreprendre pour que cette discipline puisse offrir encore plus de joie et de fierté nationale.

C'est ainsi qu'il a annoncé les travaux pour porter la capacité du stade de Mahamasina à 60 000, avec une configuration ovale, comme chaque stade de renom bénéficiant de toutes les mesures de sécurité.

Et comme cela ne suffisait pas, il a annoncé qu'il agira pour former la relève, en mettant en place des équipes de moins de 14 et 17 ans.

Cerise sur le gâteau, il a fait signer Nicolas Dupuis pour un nouveau contrat de 4 ans, au moment même où le magicien français était sollicité de partout, notamment par la Guinée.

Comme la construction d'un grand stade s'accompagne logiquement d'un stade d'entraînement annexe afin de préserver cette nouvelle pelouse anglaise qu'on va faire venir, c'est certain que le football malgache en sortira grandi.

Et une fois de plus, on s'unit à la grande foule de samedi pour dire « merci Président ».