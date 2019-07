Afrique: CAN 2019 / Riyad Mahrez - « C'est le but le plus important pour moi en sélection »

Face au Nigéria en demi-finale de la CAN 2019, le milieu de terrain algérien a enfilé le costume de sauveur de la nation. Alors que la rencontre se dirigeait vers une prolongation, Riyad Mahrez fait parler sa patte gauche. Il envoie son pays en finale sur un coup franc magistral dans le temps additionnel.

En 52 sélections avec les Fennecs, Riyad Mahrez a inscrit 13 buts. Pour lui, le dernier but marqué hier contre le Nigéria est celui qui l'a le plus marqué : « Je pense que c'est le but le plus important pour moi en sélection« .

Le capitaine de la sélection algérienne rend hommage aux supporters des Fennecs et fait une petite déclaration en zone mixte.

« Nous sommes fiers et heureux d'avoir remporté cette partie. Nous savons que le peuple est derrière nous à fond et nous voulons tout leur donner. C'est mon rêve de remporter la CAN et il nous reste un match. Nous allons bien nous reposer parce que ce sera une autre bataille contre le Sénégal que nous avons déjà rencontré dans ce tournoi« , a-t-il conclu.