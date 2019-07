Afrique: CAN 2019 - Algérie - Pourquoi ça fonctionne avec Djamel Belmadi ?

Ayant souffert après le beau parcours à la Coupe du monde 2014, l'Algérie a retrouvé ses lustres d'antan à la CAN 2019. Le 2 août 2018, les Fennecs trouvent l'homme providentiel. Djamel Belmadi débarque et change tout.

Rapidement, l'équipe algérienne renaît de ses cendres. Un nouvel état d'esprit anime les joueurs algériens avec la nouvelle méthode de travail du sélectionneur de 43 ans. Aidé par ses multiples expériences au Qatar, Belmadi l'a appliqué à la talentueuse équipe des Fennecs qui n'a besoin que d'un guide.

Très proche des joueurs, il fait l'unanimité dans le groupe algérien. C'est le premier pari gagné. En témoigne les déclarations des joueurs après les rencontres de l'équipe à la CAN 2019. « Si nous gagnons, c'est d'abord grâce au coach », déclaraient récemment Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli ou encore Aïssa Mandi...

Il a su imposer sa vision de jeu et a contaminé les joueurs avec son amour du football. « Il (Belmadi) parle football, il vit football, il respire football », affirme Hamouche Benslimane, le responsable du service presse des Fennecs.

Avec Djamel Belmadi, l'équipe algérienne a retrouvé un certain équilibre. Solide défensivement, une nouveauté depuis l'époque Vahid Halilhodžić en 2014, l'Algérie se montre plus réaliste sur le plan offensif. Les joueurs algériens, sous Belmadi, allient physique et technique. Ce qui fait que l'équipe s'adapte à tout adversaire. Il y a de la variation dans le jeu des Fennecs. Un jeu basé sur de petites passes ou un jeu vertical.

Djamel Belmadi a su tirer le meilleur de chaque joueur et les résultats y sont. Il a fait des choix risqués (titularisation de Belaïli... ) qui s'avèrent payant. Cette équipe algérienne s'apparente à celle de 1990 qui a décroché la seule étoile en CAN.

En finale de la CAN 2019, Riyad Mahrez et les siens pourraient rentrer définitivement dans l'histoire du football algérien. Et ce grâce à la science tactique et à la gestion humaine de Djamel Belmadi.