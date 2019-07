Ile Maurice: Vizenio Marie tué - Une prostituée et un «proxénète» arrêtés

Il a été reconduit en cellule. Richard Hector Marcel, âgé de 57ans, a comparu devant la cour de district de Rose-Hill, ce lundi 15 juillet, sous une charge provisoire de meurtre. Ce vigile à la mairie de Quatre-Bornes a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur la mort de Vizenio Marie. La police a objecté à la remise en liberté de Richard Hector Marcel.

Le corps de Vizenio Marie, un apprenti maçon de 22 ans et habitant Quatre-Bornes, a été retrouvé à côté d'un kiosque à la mairie de Quatre-Bornes, à 2 heures, hier matin. C'est le vigile Richard Hector Marcel qui a sollicité l'ambulance du SAMU pour transporter le corps à l'hôpital Victoria, à Candos. Il a été retrouvé à moitié nu et plusieurs unités de la police alertées, dont le Scene of Crime office, de la Central Investigation Division (CID) de Quatre-Bornes et la Dog Unit, étaient sur place. L'autopsie, pratiquée par le médecin légiste, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès à un 'stab wound to the chest'.

La CID de Quatre-Bornes n'a pas tardé à arrêter deux suspects, Pamela Marie, une prostituée d'une trentaine d'années, et Richard Hector Marcel, vigile à la municipalité pour le compte d'une compagnie de sécurité privée depuis environ trois mois. Cependant, la police soupçonne ce dernier, qui est un habitual criminal, d'agir aussi comme proxénète. L'arme du crime est un couteau de cuisine qui aurait été utilisé pour agresser le jeune homme à l'abdomen et au dos.

Les enquêteurs privilégient l'hypothèse qu'Hector Marcel serait le principal suspect qui aurait détroussé le jeune homme, après que la prostituée lui a proposé d'avoir des relations sexuelles tarifiées. C'est dans le feu de l'action que la victime aurait été agressée par le vigile et que ce dernier lui aurait volé son argent. Mais le vol aurait mal tourné et ce dernier l'aurait agressé avec un couteau de cuisine. La police a vite eu vent que les effets personnels - portable, sacoche et porte-monnaie de la victime avaient disparu. C'est à travers ces éléments manquants que les limiers ont pu mettre la main sur le portable de la victime qu'ils ont retrouvé sur Hector Marcel. Pour l'instant, les deux suspects n'ont rien avoué à la police. Les caméras CCTV de la région seront visionnées afin de les confronter.

Selon sa famille, Vizenio Marie aurait été la victime d'un coup monté pour le piéger. Un de ses amis l'aurait vu sortir vers 23 h 30 après un coup de fil, selon sa soeur aînée, Aurélie. Elle explique que son frère ne se serait jamais procuré les services d'une prostituée. «Nous avons grandi ensemble et il n'est pas ce genre de garçon. Malgré qu'il n'habite pas avec mes parents, il continue à chérir ce lien familial. Lui et notre père se téléphonent tous les jours sans faute. Hier, alors que je me trouvais chez ma mère, il ne s'est pas présenté alors que les week-ends, surtout les samedis, il aime bien venir dîner à la maison.»

Et d'ajouter : «Mon frère est une personne qui aime la vie. Il ne serait jamais sorti pour chercher des problèmes avec autrui car il est calme de nature. Je demande que justice lui soit rendue car il ne mérite pas de mourir ainsi.» Par ailleurs, son père, Clifford Marie, explique qu'il venait de lui trouver un travail comme apprenti maçon dans une compagnie à Bambous et qu'il était plein d'enthousiasme à l'idée de mener une vie stable. «C'est atroce ce qui est arrivé à mon fils.»