Sénégal: Macky Sall - "Ousmane Tanor Dieng était un homme d'Etat d'une dimension exceptionnelle"

Dakar — Le président de la République Macky Sall a déclaré lundi avoir gardé d'Ousmane Tanor Dieng le souvenir d'"un homme d'Etat d'une dimension exceptionnelle", un témoignage rendu public peu après le décès en France du secrétaire général du Parti socialiste (PS), âgé de 72 ans.

"Le Sénégal vient (... ) de perdre un homme d'Etat d'une dimension exceptionnelle, un digne fils de la République dont le parcours constitue un exemple d'abnégation et un modèle d'engagement patriotique", affirme-t-il dans un message de condoléances adressé à ses compatriotes.

"Avec la disparition du président Ousmane Tanor Dieng, le président Macky Sall, la coalition Benno Bokk Yaakaar, le Parti socialiste et la République viennent de perdre un allié éminent et loyal, un grand militant du Sénégal, et la République un de ses plus grands serviteurs", est-il écrit dans le message de condoléances reçu du service de communication de la présidence.

Le chef de l'Etat "formule ses prières les plus ferventes pour qu'Allah l'accueille au paradis".

Ousmane Tanor Dieng, nommé président du Haut Conseil des collectivités territoriales par Macky Sall, dirigeait cette institution de 2016 à sa mort survenue en France où, selon son entourage, il se faisait soigner depuis des mois.

Il a été conseiller du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, ensuite directeur de cabinet d'Abdou Diouf, le successeur de ce dernier.

Ousmane Tanor Dieng a été ministre d'Etat, chargé des Affaires présidentielles d'Abdou Diouf, auquel il avait succédé à la tête du PS après la défaite de cette formation politique à l'élection présidentielle de février-mars 2000.

Candidat sans succès aux élections présidentielles de 2007 et 2012, Ousmane Tanor Dieng, un des leaders de l'Internationaliste socialiste, était ensuite devenu un allié de Macky Sall. Il le soutenait au second tour de la présidentielle de 2012 et était l'un de ses plus importants alliés au scrutin présidentiel du 24 février dernier.