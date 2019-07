Gabon: Ba'ponga & Tris en duo, pour une interprétation inédite du single "Vie de haine" de Raaboon

À l'occasion de son concert du 15 Juin à l'IFG, Ba'ponga a partagé la scène avec Tris pour offrir au public une version inédite du titre "vie de haine", du groupe Raaboon. Groupe dans lequel Ba'ponga était membre et leader vocal.

Lors de son récent concert à l'IFG (Institut Français du Gabon), Ba'ponga a invité Tris, l'étoile montante du Rap gabonais, pour interpréter le titre "Vie de haine" du groupe Raaboon. Un titre qui fait partie des classiques du groupe et du Hip-hop gabonais. Ce duo inédit est comme un prolongement de la reprise de ce même titre par Tris, sous la dénomination "Me se wu".

Cette collaboration qui est un mixte entre la deuxième et la troisième génération de notre Hip-hop a donné une nouvelle couleur au classique du groupe Raaboon. En deux couplets, les deux rappeurs avec des styles propres à eux, ont présenté l'univers miséreux et dangereux dans lequel vivent les Gabonais. Un univers qui est sans doute beaucoup plus austère que celui qui avait inspiré les rappeurs du groupe Raaboon à l'époque (2001).

Ba'ponga a sans doute aimé partager la scène avec le jeune Tris. Un rappeur qu'il considère comme étant le présent et le futur du Rap gabonais. Pas plus tard que le 09 Juillet dernier, Ba'ponga a posté un message sur sa page facebook pour faire montre de l'admiration qu'il a pour Tris : " Regarder de près une étoile scintiller est la plus belle chose qui peut nous arriver dans une vie. J'ai vu Tris sur Vie de Haine en mode remix du remixe ".