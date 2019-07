Congo-Brazzaville: Vie associative - La Jeunesse active du Congo portée sur les fonts baptismaux

Créée en 2017, l'association Jeunesse active du Congo (Jac) a fait sa sortie publique le 14 juillet à Brazzaville. L'organisation a mis à profit cette occasion pour présenter ses instances dirigeantes et remettre des équipements sportifs à deux équipes des quartiers 63 et 66 du sixième arrondissement de Brazzaville, Talangai.

Selon son président, Klein Pierre Obambi, la Jeunesse active du Congo est une assocaiation à but non lucratif et oriente son action sur l'épanouissement des jeunes en les incitant à cultiver les vertus du travail. C'est ainsi que dans son mot de circonstance, il a clairement exprimé la nécessité de fédérer les forces avec les autres organisations sœurs partageant les mêmes idéaux.

Le président de la Jac a beaucoup insisté sur l'importance de créer des synergies avec les structures publiques et privées ; car, a-t-il précisé, l'union fait la force dit un adage. Répondant aux questions des militants venus nombreux pour la circonstance, Klein Pierre Obambi a relevé que la Jac se propose de s'engager, avec le soutien des partenaires publics et privés, dans les activités génératrices de revenus afin de contribuer, a-t-il expliqué, autant que faire se peut, à la réduction du chômage et de la pauvreté.

Invité par un participant à noter la spécificité de son association des autres milliers d'organisations déjà existantes, le président de la Jac a indiqué que son association inscrit son action dans le cadre des partenariats pour créer la valeur ajoutée. C'est pour cette raison, a-t-il poursuivi, qu'il a invité plusieurs jeunes des autres associations.

Il a informé le public que l'adhésion à la Jac est un acte volontaire et individuel sans considération de religion, de philosophie et d'obédience politique. Parlant de ce dernier aspect, il a relevé que la Jac est une organisation socio culturelle et apolitique et ouverte à toutes les Congolaises et à tous les Congolais.

Plusieurs jeunes qui ont pris part à la cérémonie ont loué les idées novatrices portées par le bureau exécutif et autres dirigeants de la Jac. C'est le cas des joueurs des deux équipes ayant bénéficié des équipements sportifs. Ils ont émis le vœu de voir se perpétuer des actes analogues pour rassembler les jeunes des deux quartiers, en particulier et du Congo, en général.

La Jac est dirigée par un bureau exécutif de cinq membres.