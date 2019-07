Congo-Kinshasa: Transfert - Gikanji retourne au DCMP

Le milieu relayeur Doxa Gikanji est revenu au Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa après une saison très difficile passée au Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi.

Doxa Gikanji a pris part à la première séance d'entraînement, le 13 juillet, au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Immaculés, désormais dirigés par un nouveau comité de direction présidé par Vidiye Tshimanga (ancien dirigeant du club et un des conseillers spéciaux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a remplacé Hassan Abdallah) ont lancé la prochaine saison sportive. Et l'ancien capitaine du club a tenu à être là, signant en fait son retour au bercail, lui qui tire profit de ce changement à la tête du club. L'on apprend, en effet, que Doxa Gikani avait été transféré au TP Mazembe pour une année. Il a très peu joué avec les Corbeaux, faisant le plus souvent banquette. Visiblement, il n'entrait pas dans les plans du coach Pamphile Mihayo Kazembe et son adjoint David Muakasu. Et la fin de la saison a été un peu confuse pour lui, indique le site ouragafm.com.

Le joueur, souligne ce site d'informations en ligne, a indiqué que DCMP et Mazembe ont conclu un deal vers la fin de cette saison, précisément à la veille du match entre le club de Lubumbashi et blanc et l'AS Maniema Union. L'on rappelle que Maniema et DCMP ont bataillé dur jusqu'à la fin de la saison pour la troisième place du championnat de la Ligue nationale de football, place qualificative pour la Coupe de la Confédération.

D'après ce deal, avance ouraganfm.com qui relaierait les propos du joueur, les dirigeants du club kinois auraient sollicité de leurs collègues du club lushois de battre l'AS Maniema afin d'accroître leurs chances de qualification pour la C2 africaine. Et en échange, DCMP prolongerait gratuitement le bail de Gikanji au TP Mazembe. Mais à la fin du championnat remporté du reste par le TP Mazembe et DCMP se contentant de la troisième place, le club de Lubumbashi a pris l'option de se séparer de Doxa Gikanji, tablant plutôt sur d'autres opportunités de transferts.

Notons, par ailleurs, que le club noir et blanc s'est aussi séparé de l'ailier Deo Kanda A Mukok parti au Simba FC de Tanzanie, Meschak Elia et Arsène Zola sont en test à Anderlecht en Belgique, alors que quatre recrues ont rejoint le groupe, notamment l'attaquant béninois Jacques Bessan en provenance de MO Béjaia en Algérie, le défenseur zambien Tandi Mwape, le milieu défensif ivoirien Jean Vital Ourega et l'attaquant Eliud David Ambokile. Avec l'arrivée de ces nouveaux joueurs, Mazembe a apparemment décidé de libérer Doxa Gikanji qui pourrait peut-être reprendre sa place de titulaire, son brassard de capitaine du DCMP et, surtout, retrouver l'ambiance de la Coupe de la Confédération.