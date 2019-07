Angola: Le pays et la Namibie établissent un mécanisme binational

Windhoek — La signature d'un accord portant la création de la Commission binationale a marqué la 5e Session de la Commission de coopération bilatérale entre la Namibie et l'Angola, tenue dimanche à Windhoek.

Le document a été signé par le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, et par la ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

L'accord vise à trouver les moyens de promouvoir et de renforcer la coopération dans divers secteurs gouvernementaux des deux pays.

La commission est co-présidée par les présidents angolais et namibien et comprend des hauts fonctionnaires des gouvernements des deux États.

La Commission binationale, qui tiendra sa session inaugurale à Luanda en 2021, se réunit ordinairement deux fois par an en Angola et en Namibie, alternativement, et en sessions extraordinaires, à la demande de l'une des parties. Cet organe est divisé en quatre comités sectoriels: diplomatique et judiciaire, économique et infrastructurel, social et culturel, et défense et sécurité.

La cinquième session de la Commission mixte de coopération Namibie / Angola a abouti à l'adoption d'un protocole de 24 pages, traduit simultanément en anglais et en portugais.

Le document, signé par Manuel Augusto et Netumbo Nandi-Ndaitwah, comprend des questions d'intérêt commun, à savoir diplomatiques, judiciaires, économiques et socioculturelles.

La Commission mixte se réunit tous les quatre ans. L'Angola et la Namibie entretiennent des relations diplomatiques qui se traduisent par l'installation d'ambassades dans leurs capitales respectives et des consulats.

Entre les deux États, il existe des accords de coopération dans divers domaines, notamment de la défense et de la sécurité, de l'industrie, du commerce, de l'énergie et de l'eau, de la pêche, du tourisme et des transports, ainsi qu'un accord d'exemption de visas.