Angola: Jiu-jitsu adapté - L'Angolais Ivan Laranjo remporte l'or au Brésil

Luanda — L'Angolais Ivan Laranjo, porteur du syndrome de down, a remporté une médaille d'or, samedi, à la première édition d'un tournoi international de jiu-jitsu adapté, tenue à Florianópolis (Brésil), a appris l'Angop à Luanda.

L'athlète de l'Académie de Jiu-jitsu brésilien « Matilha » a réalisé deux combats et les a remportés, face aux Brésiliens André dos Santos et Helder Sousa, réalisant un exploit inédit pour le pays dans cette catégorie pour personnes handicapées.

L'événement a connu la participation des athlètes du continent américain et européen. L'Angolais Ivan Laranjo, âgé de 18 ans, a été le seul représentant africain.

Le champion, qui revient mercredi (17) au pays a dans sa galerie cinq médailles, dont trois médailles d'or et deux médailles d'argent: de la Coupe Lobão2017 à Luanda (or), du tournoi Grappling2019 à Luanda (or) et du tournoi de Brésil2019 à Florianópolis (or), Grand Slam2018 au Japon (argent) et Coupe Lobão2019 à Luanda (argent).