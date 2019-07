Gabon: BAC 2019 - Hugues Mbadinga Madiya et le Mouvement On S'engage remerciés par le collectifs de bacheliers de KM

Le baccalauréat session 2018-2019 vient de connaitre son épilogue dans toute l'étendue du territoire gabonais.Bacheliers et leurs parents s'attellent pour la suite,les études supérieures.Mais pour le moment,l'heure est à la célébration de ce sésame et aux remerciements.

C'est le cas du collectifs des élèves de la commune de Koula-Moutou qui,en guise de reconnaissance,ont adressé une correspondance au "Mouvement on s'engage" et à Hugues Mbadinga Madiya qui avaient initié les cours de soutien pour les candidats du BAC 2019.

Avec un taux de réussite satisfaisant,la province de l'Ogooué-Lolo a fait mention honorable au bac session 2019.Reconnaissants,le Collectif des élèves a tenu à remercier,non seulement leurs différents enseignants,mais aussi certaines personnalités qui participent à célébrer les efforts intellectuels. "Au moment où nous clôturons cette année scolaire, nous, collectif des élèves de la commune de Koula Moutou de la promotion 2018-2019, tenons, au nom de tous les élèves de Koula Moutou, à adresser nos plus sincères remerciements au « Mouvement on s'engage » de Monsieur Divassa Séverin et à Hugues Mbadinga Madiya, pour leur soutien constant et inestimable qu'ils nous ont apportés tout au long de cette année".

Le représentant du Collectif a tout de même,dans sa déclaration, rappeler les actions menées par le "Mouvent On s'engage" avec l'appui de Hugues Mbadinga Madiya. "En effet, après avoir offert des calculatrices scientifiques à tous les élèves de Terminale , après avoir organisé avec brio « Les Olympiades du Savoir », après avoir payé des cours de soutien pour nous permettre de nous préparer dans de meilleures conditions, vous nous avez aussi accompagnés après la proclamation des résultats du Premier tour en payant des séances d'encadrement à l'endroit des candidats admissibles. La liste de vos bienfaits est longue, très longue" dira t-il avec insistance.Comme quoi,un bienfait n'est jamais perdu.

Il faut tout de même souligner que les jeunes de Koula-Moutou,pour la plupart,reste admiratifs du Mouvement on s'engage après observation."Quand nous avions entendu parler du « Mouvement on s'engage », nous nous sommes dits : « encore une association qui viendra s'ajouter à la multitude des associations et mouvements que compte notre ville. » Mais, c'était sans compter avec la ferme détermination de son président Monsieur Divassa Séverin et la générosité de son parrain Hugues Mbadinga Madiya. Sachez que nous sommes très sensibles à tout ce que vous avez fait pour nous et nous vous disons que nous nous engageons à vous soutenir sans réserve dans votre volonté de venir en aide à la jeunesse de notre ville. Nous serons à vos côtés pour vos futures échéances"déclare t-il en guise de reconnaissance.

Le collectif des élèves de la commune de Koula Moutou de la promotion 2018-2019 dit être fier d'avoir mis la province de l'Ogouée-Lolo sous les feux de projecteur du bac 2019.Une fierté que ne cache pas les dirigeants des établissements secondaire,de Koula-Moutou,Lastoursville en passant par Pana.Les regards ont tournés vers le bac 2020.