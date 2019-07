Angola: L'Angolais Israel Campos se distingue dans une compétition à Londres

Luanda — Le jeune angolais Israel Campos s'est distingué dans une compétition internationale de journalisme et représente le pays dans une conférence de jeunes journalistes à Londres, Angleterre.

Sur plus de trois mille concurrents de 114 pays du monde, Israel Campos, âgé de 19 ans, s'est distingué parmi les 100 meilleurs candidats et a eu accès à la conférence « Future News Worldwide», qui va réunir les jeunes journalistes les plus célèbres au monde, la semaine prochaine à Londres.

Le Future News Worldwide identifie, forme et connecte la prochaine génération de journalistes internationaux. Il s'agit d'un programme de partenariat entre le British Council et de certaines importantes organisations de médias du monde.

L'objectif est d'aider les jeunes à développer largement des capacités en journalisme et d'établir le Royaume-Uni, en tant que leader global dans l'éducation des jeunes journalistes et des personnalités des médias.

Le programme Future News Worldwide s'articule autour d'une conférence de deux jours à Londres.

La conférence offre aux jeunes journalistes des opportunités de développer des aptitudes pratiques et de rédaction et d'écouter directement certains des personnalités du monde des médias, avec une série de débats, de panels interactifs, d'ateliers et d'échanges d'expériences pratiques.

Israël Campos a débuté sa carrière en tant que professionnel des médias en 2014, à la Radio Luanda, ayant participé dabs le programme Kaluanda-Pio (pour enfants et adolescents) et "Jornal de Sábado" de la Radio Nationale de l'Angola, en tant que reporter.

Israël Campos travaille actuellement en tant que Freelancer pour journal le journal OPaís et TV Zimbo.