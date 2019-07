Somalie: Qui était la journaliste canado-somalienne Hodan Nalayeh tuée dans un attentat ?

La communauté somalienne de Toronto pleure la perte d'une personne modèle pour la jeunesse. L'icône de la presse de la diaspora somalienne était ainsi décrite par ses confrères. Née en 1976 et mère de deux garçons, Hodan Nalayeh est de nationalité canadienne et d'origine somalienne.

Considérée comme une pionnière par certains, elle a lancé Integration TV en 2014, la première émission en anglais destinée à la diaspora somalienne, dont elle fût la productrice et présentatrice.

Elle est reconnue dans la diaspora de son pays pour son travail engagé et méticuleux en faveur de la paix et de l'unité de la Somalie. Elle venait de rentrer en Somalie, après avoir travaillé comme journaliste à Toronto et complété des études au Canada.

« Mme Nalayeh mettait en lumière des histoires somaliennes positives et motivantes. Son travail démontrait la façon dont la liberté de la presse devait nous offrir des perspectives plus larges et encourage la diversité et l'intégration », a indiqué M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada ajoutant que « Le Canada, les communautés somaliennes et les milieux journalistiques à travers le monde pleurent sa perte »