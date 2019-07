Togo: Akanga signe son grand retour

Après deux années d'inactivité due aux bisbilles entre lui et la Fédération Togolaise de Cyclisme, Raouf Akanga. Dimanche, il a pris part à une course de préparation du Tour cycliste de Congo Brazzaville.

Au terme d'une course de sélection, longue de 150 km -Lomé, Aného, Tabligbo, Tsévié- à laquelle ont pris part 30 coureurs, le promoteur du Centre "To Kpalime Cycling Project" a été classé 3ème. Ensemble avec les 5 autres meilleurs classés, il prendra part au nom du Togo, au Tour cycliste du Congo.

On peut d'ores et déjà parler d'un grand retour pour Raouf Akanga qui dit être fier de ce qu'il a réalisé. Le manque de compétition s'est fait sentir mais il dit avoir vu le niveau qu'il a et espère revenir pour faire encore mieux.

"Progressivement, le moteur va se mettre en branle et on sera prêt pour les plus grands rendez-vous de la saison", promet le cycliste.