Burkina Faso: Monde du travail - Des journalistes outillés sur les concepts de risques professionnels et de sécurité sociale

Adopté le 20 juillet 2011 par décret n 2011- 535\PRES\PM\MFPTSS, le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration (PSDMA) vise à promouvoir une administration publique capable de produire des biens et des services de qualité en vue d'un développement durable et selon une démarche participative.

Ce projet devrait à terme permettre une plus grande immatriculation soit environ 400 000 travailleurs d'ici la fin de cette année et une meilleure prise en charge des assurés , toute chose contribuant à la "préservation du capital humain".

En vue d'atteindre les objectifs de ce volet du projet, « les actions d'information et de sensibilisation constituent des moyens essentiels » selon Alidou Pascal Banao, chargé d'étude, représentant le secrétaire général du ministère de la fonction publique.

Pour les initiateurs de la formation, la célébration de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail par le Burkina à l'instar des autres pays est une occasion de mettre l'accent sur la sensibilisation des partenaires du monde du travail.

Mais, malgré les efforts fournis depuis des années, les résultats restent encore « mitigés » car les accidents du travail et les maladies professionnelles continuent de faire des « ravages » parmi les travailleurs.

En effet, les statistiques de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) et celles de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (Carfo), pour la période de 2014- 2016 font ressortir ensemble 6361 accidents du travail et maladies professionnelles déclarées.

La réparation de ce risque professionnel a coûté à ces deux organismes la somme globale de plus de 3,22 milliards de francs CFA.

Ainsi, l'amélioration de la connaissance sur la prévention des risques professionnels, l'assurance maladie universelle, l'assurance volontaire, les procédures d'immatriculation des travailleurs à la CNSS, la réparation des risques professionnels, le droit à la pension s'avèrent être une « nécessité impérieuse » en vue d'améliorer les conditions de travail et de garantir la santé et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail et de soutenir les travailleurs retraités sur le plan sanitaire.

C'est donc dans l'objectif d'assurer une vulgarisation des informations, que le ministère de la fonction publique a jugé nécessaire d'outiller les acteurs des médias, afin « d'espérer un accompagnement de ceux-ci pour atteindre les objectifs ».

Ce sont au total 10 communications qui ont fait l'objet de ces deux jours d'échange. Ces communications portaient, entre autres, sur les notions la sécurité et la santé au travail, la prévention et répartition des risques professionnels dans le secteur privé, les enjeux de la prévention des risques professionnels et la contribution des mutuelles sociales à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs.