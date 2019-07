Afrique: LDC CAF/WAC-Espérance - Le TAS rendra son verdict fin juillet

Le verdict sur la finale de la ligue des champions entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Wydad Casablanca sera rendu au plus tard, le 31 juillet 2019. C'est ce qu'a annoncé le tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé dans un communiqué rendu public ce lundi 15 juillet.

Dans ce communiqué, le TAS a indiqué avoir reçu deux appels de la part de l'EST et du WAC du verdict du comité exécutif de la CAF qui a décidé de faire rejouer la finale retour dans un pays neutre après la CAN 2019 qui se joue actuellement en Egypte.

Vainqueur du trophée avant la décision de la CAF, l'Espérance de Tunis a saisi le TAS pour que la décision du comité exécutif du 5 juin 2019 soit déclarée nulle et non avenue afin de lui permettre de garder le titre. Le WAC demande également au TAS d'annuler la décision de la CAF et exige que le titre de vainqueur de la Ligue des champions et la prime de la victoire lui soient attribués.