Soudan: Examen des Relations entre l'Etat de Gedaref et la région d'Amhara

Khartoum — Le gouverneur chargé de l'État de Gedaref, général Nasser al Din Abdul Gayoom a reçu ce lundi dans son bureau le consul éthiopien à l'Etat, l'ambassadeur Mayo Sawajan.

La réunion a porté sur l'évolution des relations entre l'Etat de Gedaref et les régions d'Amhara et de Takrai à la lumière des relations entre le Soudan et l'Ethiopie et de la réflexion sur les deux peuples frères et les relations de bon voisinage, de développement des frontières et de coopération.

Pour sa part, le consul d'Ethiopie a salué les relations distinguées entre les deux pays et l'accueil par l'Etat de Gedaref des personnes déplacées éthiopiennes au cours de la période précédente, soulignant le souci de son pays et son engagement à maintenir l'éternelle relation entre les deux pays.