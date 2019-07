Congo-Brazzaville: Championnat de Boxe de Brazzaville - La DGSP confirme

L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle(DGSP) a remporté, pour la deuxième fois d'affilée, le trophée du meilleur club de Brazzaville devant les formations de Serge Oboa et les Lionceaux.

La Ligue de Boxe de Brazzaville qui avait placé ses premiers championnats de 2018 sur le signe de la relance des compétitions a réussi à enchaîner lors de la nouvelle saison qui sera marquée, selon son président, par le développement de la discipline et la modernité de l'image de la Ligue. Le nombre important des participants a rassuré les dirigeants sur la crédibilité de la structure. La Ligue a réussi à mobiliser depuis le 10 juillet vingt -quatre clubs. Et les nouveaux champions ont été sélectionnés le 14 juillet au gymnase Nicole-Oba après soixante quatorze combats de haute facture.

« Pendant pratiquement cinq jours, nous avons assisté avec un grand intérêt aux soixante quatorze combats de grandes factures caractérisés par un niveau technique appréciable. Ce qui a motivé davantage nos vaillants champions d'exceller dans leurs prestations », a déclaré Elias Mfoudi, le président de la Ligue à la fin de la compétition. Sur le plan technique, les boxeurs de la DGSP ont succédé à eux -mêmes en obtenant une moisson identique à celle de 2018. Ils ont été une fois de plus sacrés champions de Brazzaville avec six médailles d'or, deux d'argent et deux autres de bronze. Ils ont été talonnés par le club Serge Oboa qui a glané une médaille d'or de moins qu'eux (5 or) plus deux médailles d'argent et quatre de Bronze. Les Lionceaux ont complété le podium avec quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze. L'Inter s'est classé quatrième avec une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze devant Mangouelé (une or, une d' argent et une de bronze) et Aigles (une médaille d'or).

Au terme de la compétition, Elias Mfoudi a félicité les champions avant de les exhorter à poursuivre sur cette lancée.

La compétition lui a donné déjà les idées quant à la composition de la sélection de Brazzaville. « Nos sincères félicitations à nos champions qui seront appelés à améliorer leurs performances lors des prochaines manifestations et qui nous ont donné déjà l'idée de la sélection de l'équipe départementale de Brazzaville », a commenté le président de la Ligue.

La Liste des champions :

Juniors

Mi- mouche 49 kg :Opongo(Lionceaux). Mouche 52 kg :Okemba (Lionceaux). Coq 56kg : Ekoki(Serge Oboa). Leger 60 kg : Mamadou Mang (DGSP). Super Leger 64kg :Moukanda (Aigles). Mi-Moyen 69 kg : Mbizi (Inter). Moyen 75kg : Obambé (Serge Oboa). Mi lourd 81 kg : Senga (DGSP). Lourd 91 kg :Amona (Serge Oboa).

Seniors

Mi- mouche 49 kg : Antira (Lionceaux). Mouche 52 kg :Ikia (DGSP). Coq 56kg : Ngomba (DGSP). Leger 60 kg : Mboulou (Mangouélé). Super Leger 64kg :Paka (DGSP). Mi-Moyen 69 kg : Dziki (DGSP). Moyen 75kg : Mbon (Serge Oboa).