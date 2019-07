Congo-Brazzaville: Pétrole - Les prix du deuxième trimestre 2019 fixés

Les représentants des sociétés pétrolières et des experts se sont retrouvés, du 10 au 11 juillet, à Pointe-Noire dans le cadre de la réunion de fixation des prix des hydrocarbures, en présence du ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Thystere Tchicaya, pour la fixation des prix des hydrocarbures. Cette rencontre a concerné les prix du deuxième trimestre de l'année en cours.

Conformément aux retrouvailles, les moyennes trimestrielles des prix fixés des hydrocarbures produits au Congo, arrêtées au cours de la réunion des prix du deuxième trimestre 2019, en dollars par baril, se présentent comme suit :

-Djéno Mélange : 68,9

-Nkossa Blend : 67,6

-Yombo : 71,6

-Nkossa Butane : 36,2

Nkossa Propane : 27,6

Les moyennes des différentiels des prix des bruts congolais, en dollars par baril, sont les suivantes :

-Djéno Mélange : 0,3 par rapport au Brent daté

-Nkossa Blend : -0,5 par rapport au Brent daté

-Yombo : 3,1 par rapport au Brent daté

-Nkossa Butane : 0,2 par rapport au butane North West Europe

-Nkossa Propane : 5,6 par rapport au propane MONT BEVIEU.

La moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de la réunion des prix du deuxième trimestre 2019 est de 68,5 dollars par baril, pour un différentiel de 0,3 dollars par baril.

Clôturant ces assises, le ministre Jean Marc Thystere Tchicaya a signifié que ces chiffres sont positifs même si cela reste encore fragile. Le gouvernement continue à mettre en œuvre sa politique de diversification des partenariats et de renouvellement des réserves.

Dans le cadre des relations de coopération bilatérale entre la Fédération de Russie et la République du Congo, deux sociétés majeures ont été identifiées comme partenaires et vont intégrer le périmètre d'activités nationales. Ces dernières interviendront respectivement dans le secteur de l'aval et de l'amont pétrolier.

« Nous pouvons affirmer nonobstant la certitude du marché que le contexte économique pour notre secteur s'est amélioré. Il est donc de notre responsabilité d'impulser une nouvelle dynamique d'emploi et de formation pour anticiper sur la relance de nos activités. Je suis conscient des efforts que vous avez déployés ces quatre dernières années difficiles, les signaux positifs que vous opérateurs du secteur pétrolier voudriez bien envoyer particulièrement en termes de reprise de projets et d'emplois contribueront à n'en point douter à redynamiser le secteur para pétrolier », a indiqué le ministre des Hydrocarbures.

« Nous ne pouvons pas décemment annoncer des chiffres positifs et laisser de côté nos jeunes compatriotes qui légitimement nous demandent à travailler. Je vous invite donc sur la base des projets concrets en cours et à venir, à améliorer encore plus vos politiques d'embauche et de formation, car résorber le chômage est une responsabilité que nous avons en partage », a-t-il poursuivi.