Congo-Brazzaville: Festival Urban Brazza - La quatrième édition aura lieu le 20 juillet

Rendez-vous de la musique urbaine, organisé depuis 2016 sous le label Doumoussion, la quatrième édition de ce festival réunira, à Brazzaville, au Palais des congrès, les artistes nationaux et internationaux.

Comme à l'accoutumée, le festival Urban Brazza rassemblera, pour le grand plaisir des mélomanes, des artistes nationaux tels que Biz Ice, Bougie Black, A6, Arrudimini, DJ Amarula, DJ Bookson, Zepho, Fox N3G4, Weldoh Larafale, etc. On notera également la présence des artistes internationaux tels que King Lesh et Gaz Fabilouss de la République démocratique du Congo. Avec son fameux single « Tika makolo na nga », Gaz Fabilouss fera passer un bon moment aux amoureux de la musique. La liste des artistes n'étant pas exhaustive, la quatrième édition de cet événement réserve bien de surprises au public.

« Nous voulons une fois de plus, par cette rencontre, attirer l'attention des pouvoirs publics et des mécènes afin qu'ils aient un regard différent sur les musiques urbaines et qu'ils accompagnent ces jeunes qui, contre vents et marées, se battent pour représenter le Congo au travers de leur passion », en pense Olivier Doumou, responsable du label Doumoussion et promoteur du Festival Urban Brazza.

Dans cette même lancée, le festival Urban Brazza se donne pour objectif de sortir la musique urbaine du ghetto afin de mettre en lumière les jeunes artistes qui manquent de visibilité et de notoriété. Il est devenu, au fil des années, une opportunité pour les artistes locaux de faire des rencontres avec des professionnels (tourneurs, managers, producteurs... ) de ce domaine et de signer des partenariats. Ceci a notamment été le cas pour l'artiste Lorna, qui aujourd'hui, en tant que jeune poulain du label, jouit d'une bonne image auprès du public national, voire international. Même coup de pouce pour Makhalba Malechek qui a pu devenir brand ambassador d'un opérateur de téléphonie mobile de la place, une première dans la musique congolaise, et qui a collaboré avec Singuila et Tenor.

« Les dés sont lancés. J'invite donc les passionnés de la musique urbaine à venir découvrir de nouveaux talents et à faire la fête avec nous, ce 20 juillet au Palais des congrès à partir de 16h 00 », a annoncé Olivier Doumou.