Congo-Kinshasa: Appel à la sagesse kivutienne !

Hier, 2018, la Nation Congolaise a proposé la Présidence de la République au Grand Kivu à travers Emmanuel Shadary. Hélas ! Les kivutiens ont été les premiers à ne pas saisir l'opportunité, si précieuse et historiquement très rare.

Apparemment, les kivutiens n'en ont tiré aucune leçon. Aujourd'hui, la présidence du Sénat est proposée au grand Kivu pour essuyer les larmes de l'année passée. Hélas ! Les kivutiens se lancent encore dans le même imbroglio. Je me donne le devoir de leur rappeler que le Grand Kasaï n'a pas hésité de soutenir leur digne fils, Président Félix, pour la Présidence de la République. Le grand Katanga a fait autant pour le premier Ministre Ilunga.

Le grand Equateur a fait autant pour la très dynamique Présidente de l'Assemblée Nationale, Hon. Jeanine Mabunda. Le grand Kivu a donc des exemples frais pouvant l'inspirer y compris parmi ses propres fils tel que le Sénateur Matata Ponyo annoncé plusieurs fois dans les sondages comme candidat à la présidence du Sénat. Il s'est pourtant soumis à la décision finale du chef du FCC. Un exemple à suivre. Alors que nos larmes n'ont pas séché pour une Présidence ratée, il est de notre obligation de soutenir un seul candidat à la présidence du sénat.

Or, dans la tradition africaine, hérite du pouvoir le fils désigné par le chef de famille. Aux autres on confie d'autres rôles dans le clan. Face à cette sagesse, le grand Kivu est dans l'obligation traditionnelle de soutenir le sénateur Alexis Thambwe Mwamba tout en envisageant un autre rôle honorable pour le sénateur Modeste Bahati. Par ailleurs, en politique interne on doit se méfier des sirènes étrangères qui, a 60 ans d'indépendance n'ont jamais su aider à mettre la Rdc sur les rails du développement.

Les sages du Grand Kivu sont interpellés, forcement interpellés. Pour redorer l'image politique des grands Kivutiens en dégageant une option salvatrice conforme à nos traditions africaines. Bien plus, le Nord Kivu regarde le Sud Kivu et le Maniema, qui, dans le grand Kivu, ont eu le privilège de bénéficier des propositions des candidats à ces quotas. Le Nord Kivu s'inquiète et sollicite votre sagesse politique Nande dit : même un poussin peut conseiller sa mère. Les sages du grand Kivu, prenez votre responsabilités !

Vahamwiti Mukesyayira

Jean Chrysostome

Notable du Nord Kivu.