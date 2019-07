Congo-Kinshasa: Préparatif du film retraçant l'histoire du pays - Le groupe d'artistes sosies et animateurs chez Kabuya

Le week-end dernier, le Secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), Augustin Kabuya, a reçu dans son cabinet de travail au siège du Parti à Limete, le groupe d'artistes sosies et animateurs. Ces derniers sont venus lui soumettre un projet de vulgarisation de leur message de paix et celui de la réalisation d'un film qui retracera l'histoire du pays depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ce jour.

Il s'agit d'un groupe d'artistes "cohésion nationale", regroupant les sosies de certaines personnalités politiques ayant marqué l'histoire du pays notamment, Augustin Matata Ponyo, Patrice Emery Lumumba, Joseph-Désiré Mobutu, Mzee Laurent Désiré-Kabila et Joseph Kabila. Et très bientôt, soutiennent ces artistes, il y aura des sosies du Président de la République Félix Tshisekedi, du Premier Ministre Sylvestre Ilunga et d'Augustin Kabuya.

Dans une franche collaboration, le SG Kabuya a loué le courage de ses hôtes et surtout pour avoir pris l'initiative de tourner un film qui retracera l'histoire des figures emblématiques de la scène politique congolaise. Dans cette ligne droite, ces sosies ont soumis à Kabuya Tshilumba un projet audiovisuel autour d'un message de paix et de réconciliation pour lequel ils sollicitent son appui pour une large diffusion à travers les chaines nationales. A cet effet, le SG de l'UDPS a rassuré ses hôtes en affirmant qu'il sera au four et au moulin pour que le message soit vulgarisé dans les médias de la place.