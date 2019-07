Congo-Kinshasa: En perspective des élections de 2023 - La cellule de base «Coup sur Coup» signe son grand retour

Le constat sur l'organisation des élections du 30 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la proclamation des résultats, ont donné la voie à la structure «Coup sur Coup» d'effectuer sa rentrée politique.

Existant au sein du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (Pprd), comme cellule de base, Coup sur Coup n'était plus actif dans le circuit et toute autre activité liée à la politique. C'est ainsi que par le canal de son coordonnateur principal, Me Matthieu Kitanga, Directeur du cabinet du secrétaire permanant du parti, elle a organisé le samedi 13 Juillet 2019 au pavillon 22 de la foire internationale de Kinshasa (Fikin) sa rentrée sur la scène politique.

A cette occasion, il a été question de présenter et d'installer de nouveaux membres du comité national et donner de nouvelles orientations aux militants et militantes pour les prochaines échéances électorales de 2023.

Tout doucement, les différentes stratégies et orientations prennent place et incitent à remporter haut la main la prochaine bataille des urnes. Le Pprd étant le parti avec le plus d'élus lors des élections législatives de décembre 2018 est convaincu qu'à travers sa structure de base «Coup sur Coup», il produira des meilleurs résultats.

Le pavillon 22 de la Fikin a refoulé plusieurs milliers des militants et militantes de la structure de base Coup sur Coup que dirige Matthieu Kitanga, l'actuel Directeur de cabinet du Secrétaire permanant du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, à l'occasion de sa rentrée politique.

Dans son adresse, Me Kitanga a appelé les militants et militantes au strict respect de 8 nouveaux membres qui composent désormais la coordination nationale avec la mission principale de mettre en place de nouvelles stratégies et orientations qui vont amener le parti à remporter les échéances électorales de 2023 à tous les niveaux.

Par ailleurs, il a réveillé la conscience des militants et militantes sur ce qui a été constaté comme points faibles par rapport à l'organisation des dernières élections au niveau du parti et a appelé tous les membres à véritablement s'impliquer en vue d'une totale réussite en 2023.

Par la même occasion, le coordonnateur national Me Matthieu Kitanga, a annoncé l'installation des comités au niveau des communes, quartiers et avenues pour une politique de proximité avec tous car, "le Pprd a toujours prôné une politique basée sur les intérêts du peuple", a-t-il déclaré.

Tout compte fait, le travail est maintenant donné à tout le monde pour permettre la bonne mobilisation des militants et militantes et surtout les adhésions massives de nouveaux membres au sein de la structure et du parti. Pour le coordonateur national, "la politique du parti doit parvenir à tout le monde selon le souci de son autorité morale qui a toujours eu une politique nationaliste".