Madagascar: Foire Internationale de l'Agriculture - Un événement placé sous le signe de l'économie verte et de l'émergence économique.

L'édition 2019 de la Foire Internationale de l'Agriculture mettra en exergue des pistes novatrices telles que l'agritourisme, le machinisme agricole, les cultures biologiques, la redynamisation de la riziculture pour Madagascar, grenier alimentaire de l'océan Indien.

La Foire Internationale de l'Agriculture (FIA) se tiendra du 12 au 15 septembre prochain au Forello Expo Tanjombato. Un événement qui a plus que jamais sa place dans l'économie et qui sera cette fois-ci axé sur le thème « Agribusiness - Agroalimentaire ». Première Ligne, l'agence qui organise la FIA 2019, promet un événement de qualité. « Bientôt, à l'orée d'une reprise d'un temps fort du calendrier cultural de Madagascar, va se tenir la troisième édition de la Foire Internationale de l'Agriculture - Agribusiness - Agroalimentaire, plus communément connue sous l'acronyme de FIA.

Véritable vitrine multisectorielle du monde de l'Agriculture avec un grand A, la prochaine FIA que nous avons qualifiée de 'mondiale' va être le théâtre d'une convergence sans précédent de tous les acteurs tant internationaux, régionaux que nationaux, de toute la chaîne opératoire agricole. Un objectif : favoriser la conquête territoriale agraire et encourager la multiplication des petites et moyennes industries de transformation agroalimentaire », annonce l'agence dans son premier communiqué.

Economie verte. Une manière en somme de prôner plus que jamais l'importance de l'économie verte. L'Agence Première Ligne soutient notamment que « rétablir les valeurs cardinales de la biodiversité 'en grand danger' de la Grande Île valait bien l'injonction émergentiste de 'Madagascar, île Verte !', en opposition à l'expression consacrée de 'Madagascar, l'île rouge', faisant référence à une terre latéritique résultant pour partie d'un trait culturel aujourd'hui néfaste d'un peuple 'Mangeurs de forêt', pour reprendre le titre d'un ouvrage de référence de l'anthropologue Georges Condominas ».

Bref, la FIA 2019 sera une fois de plus une occasion de mettre en exergue l'immense richesse agricole de Madagascar. Une richesse qui mérite d'être protégée et reconstituée. « La bonne nouvelle - et nous pouvons évoquer ici une expérience vécue et réussie à Andramasina - c'est que quelle que soit la nature du sol, aussi appauvrit soit-il, l'on peut reconstituer une forêt, y compris avec des espèces endémiques. Palissandre, bois de rose, ébène, et autres espèces sylvicoles poussent et pourront progressivement reverdir Madagascar.

Aussi, n'hésitons pas à voir et à imaginer les actions en grand, et mobilisons chaque citoyen pour qu'il s'auto contraigne à un reboisement utile et durable, pour qu'au final ce soit source d'un enrichissement patriotique et écologique, et pour le plus grand bénéfice de tous. Quoi qu'il en soit, en accompagnement de nos différentes plateformes sur le thème générique de 'Madagascar, sur la route de l'émergence', nous allons, durant cette prochaine édition de la FIA, systématiquement réveiller nos consciences écologiques pour que perdure 'Ad vitam æternam' l'exception environnementale malgache ».

Emergence économique . La FIA 2019 sera bien évidemment placée sous le signe de l'émergence économique prônée actuellement. « Ce concept, théorisé par Gunter Pauli - intégrant notamment des notions comme l'économie circulaire ou l'écologie industrielle et territoriale, autant de préoccupations qui sous tendent l'esprit d'émergence en cours d'installation dans le paysage social, économique, culturel et politique malgache - propose que nous ayons une nouvelle approche dans l'exploitation économique des ressources des océans, lacs, fleuves et autres étendues d'eau.

De fait, Madagascar peut s'enorgueillir de posséder une Zone Exclusive Economique de près d'1 140 000 km² de périmètre marin autour de son territoire, lequel contient également plusieurs centaines d'hectares d'étendues d'eau. La prise en considération des 30% de Malgaches vivant directement de la pêche traditionnelle, et la nécessité de favoriser les activités aquacoles, piscicoles, rizipiscicoles, et faire émerger une exploitation durable de ses ressources halieutiques qui soient respectueuses des textes en vigueur ; et devenu le passage obligé d'une politique générale de la pêche qui soit efficiente.

Les macroéconomistes spécialisés dans le domaine n'hésitent pas à annoncer un gain de croissance économique supplémentaire pouvant rapidement aller jusqu'à 3%. Les investisseurs internationaux considèrent que l'euro ou le dollar investi dans l'économie bleue est aujourd'hui - tout secteur confondu - celui qui est le plus rentable. Tout bonnement incroyable mais factuellement réalisable ».