Madagascar: MNP / ESSA - Un partenariat pour la conservation de la Réserve spéciale de Bezà-Mahafaly

« Madagascar National Parks » (MNP) et l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) renforcent leur partenariat dans le domaine de la recherche et de la formation. L'objectif consiste à promouvoir la recherche au niveau de la Réserve spéciale de Bezà-Mahafaly, afin de conserver la biodiversité locale. Ce sera ainsi un site de référence en matière de recherche sur la conservation de la biodiversité à Madagascar. En effet, cette réserve spéciale constitue une vitrine de la réussite de la collaboration de MNP avec les chercheurs nationaux et internationaux, a-t-on évoqué.

Extension de la superficie. Notons que depuis près de 25 ans, le département Eaux et Forêts de l'ESSA, relayé par le département Agro écologie, Biodiversité et Changement climatique, entreprend à Bezà-Mahafaly un programme de recherche qui vise à collecter une importante base de données scientifique. Ce qui permettra de mieux comprendre l'écologie, la socio-économie de cette réserve et de ses alentours, ainsi que les enjeux de la conservation. De grands progrès ont ainsi été réalisés sur l'extension de sa superficie, allant de 600 ha à 4 200 ha, a-t-on appris. Cette extension a été définie comme cruciale pour mieux assurer l'intégrité de la biodiversité de Bezà-Mahafaly, en harmonie avec le développement des communautés locales.

Deux circuits. Parlant de cette réserve spéciale, celle-ci est située dans la région Atsimo Andrefana, plus précisément à 35km au nord-est de la ville de Betioky. Elle est gérée par le MNP. Bezà-Mahafaly est également reconnu pour les richesses de la faune et de la flore qu'elle abrite. Pour les découvrir, deux différents circuits sont proposés aux visiteurs, a-t-on conclu.