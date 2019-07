Madagascar: Ils ont fait le buzz... - Une retransmission extraordinaire de l'arrivée des Barea

Un accueil populaire mais hautement symbolique des Barea.

Une marée humaine. Une foule immense. Des Faneva Ima, Jeremy Morel, Nicolas Dupuis, Dax... les larmes aux yeux face à l'accueil que leur a réservé la population tananarivienne le 13 juillet. Une communion nationale jamais vue depuis des siècles, peut-être du temps des rois, à en croire certains témoignages historiques. Une fierté nationale exacerbée jusqu'à un point jamais atteint. Et il y a eu cette retransmission en direct. Presque huit heures d'horloge de l'aéroport d'Ivato à la devanture du stade de Mahamasina.

Décidément, la télévision nationale, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, aime faire le buzz. « Est-ce qu'on est devenu fou chez la TVM ? » ; « Améliorez vos images, il s'agit tout de même d'un évènement exceptionnel » ; « Avant son incendie, la TVM a reçu des financements à hauteur de trois millions de dollars », fustigeaient les internautes sur les réseaux sociaux. Les habitants d'un quartier environnant se souviendront toujours, lors de l'incendie des locaux de la TVM à Anosy en 2009, d'un homme portant, comme un simple sac à main, un caméscope numérique, avec un objectif de 100 mm sans doute. En groupe, il allait rentrer le pas léger chez lui avec un matériel de professionnel qui coûterait entre 750 à 2.000 dollars.

Des milliers de réactions enregistrées sur Facebook face à « l'amateurisme », selon certains, de la retransmission en direct de l'arrivée des Barea sur leurs terres, se sont succédées durant les huit heures de trajet. Quand on entend un des présentateurs remercier fièrement un collègue de lui avoir acheté du crédit, ce n'est sans doute pas un problème de câble. Le téléspectateur se surprend à se demander si c'est une carte de 1.000 ariary ?

Quand les Barea ont battu les Nigérians durant la phase de poule, et qu'une foule immense a investi les rues de la Capitale et celles de toutes les villes du pays, cela aurait déjà dû faire tiquer les responsables quant à un futur accueil de ces héros de la nation. Eux, les joueurs des Barea, qui ont cultivé, entre autres, l'esprit du dépassement de soi et un professionnalisme de terrain loin du verbiage bureaucratique.

A l'heure actuelle, les Facebookers, dopés par la fierté « Barea », ne rateront pas l'occasion face à ces anecdotes télévisuelles. Il suffit de voir un post sur ce sujet, ce 13 juillet, atteignant les 280 « j'aime » en seulement trente minutes. Un buzz. « Alefa TVM », ironisaient quelques internautes au sens de l'humour à toute épreuve. Quelques-uns tentaient d'amortir les coups, face à une déferlante de critiques. C'était presque en vain. Heureusement, tout cela n'a pas entamé la ferveur des Malgaches, des Tananariviens de surcroît, à remercier leurs Barea.

Fort heureusement, Facebook, Twitter, Instagram et compagnie existent. Et aussi, de nombreux Malgaches possèdent des smartphones haut de gamme avec des appareils photos très performants. Il suffisait de naviguer ici et là pour trouver des images imparables de l'arrivée des Barea de Madagascar.