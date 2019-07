Madagascar: Rallye Mangoro - Tahina Razafinjoelina survole les débats

Intenable, le champion 2018 Tahina Razafinjoelina, avec l'aide de son copilote Ranto mais aussi par la puissance et la fiabilité de sa Subaru, s'est imposé avec brio au Rallye Mangoro du week-end. Un rallye dominé de la tête et des épaules par les Subaru qui occupent les cinq premières places.

Le duel entre Rivo et Tahina a encore tourné à l'avantage de ce dernier au Rallye Mangoro 2. Un duel de toute beauté, mais le temps de laisser passer l'orage à la première étape, et Tahina Razafinjoelina est passé à l'attaque pour ne plus être repris.

La loi des Subaru. Sitraka, sur l'ancienne Subaru d'Olivier, pointe à la 3e place, devant le jeune Fred Rabekoto également sur une autre Subaru.

Boana se hisse à la 5e place et montre combien la Subaru règne en maître dans les rallyes malgaches.

Viennent ensuite les équipages en T2 qui se trouvent juste derrière, avec dans l'ordre Teddy et sa Ford Ranger ; puis Haja Danielson au volant de la Ssangyong ; ainsi que le régulier Davony sur Foton Tunland ; et Freddy sur Isuzu D Max.

Une impression de déjà vu en fait, et qui montre de plus en plus qu'il n'y aura pas de miracle pour cette année encore, avec un Tahina Razafinjoelina tout en puissance, et les autres pilotes qui restent en embuscade, notamment Rivo, Fred, et Sitraka et Boana, des habitués de la course en tête.

Finalement et comme le talent est là, la mécanique se charge de faire le tri. Et c'est mieux qu'au temps de Joda Ranarivelo, qui a régné sans partage, qu'il vente ou qu'il pleuve.