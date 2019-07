Afrique: CAN-finale - 28 avions pour transporter 4.800 supporters vers le Caire

Alger — Un Conseil interministériel, présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé de mobiliser vingt-huit (28) avions pour transporter, dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 4.800 supporters vers le Caire pour encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) qui l'opposera à son homologue sénégalaise, vendredi prochain à 20:00 (heure algérienne) au Stade international du Caire, a indiqué lundi un communiqué des Services du Premier ministère.

A l'entame de la réunion à laquelle ont pris part les ministres en charge des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Finances, de la Jeunesse et des sports, des Transports et du Tourisme, des représentants du ministère de la Défense nationale et les responsables d'Air Algérie, de Tassili Airlines, de l'Office national du tourisme (ONT) et de Touring club d'Algérie, le Premier ministre a félicité l'équipe nationale de football suite à sa qualification pour la finale de la CAN.

Dans ce cadre, le Premier ministre a salué les efforts consentis par le Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), à leur tête le Général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, sa contribution efficiente au transport des supporters et sa disponibilité à poursuivre cette démarche, en mobilisant neuf (9) avions dans le cadre du pont aérien.

Il a, en outre, insisté sur la nécessaire conjugaison des efforts de tous les intervenants et la mobilisation de tous les moyens disponibles pour transporter le plus grand nombre de supporters possible et garantir les meilleures conditions de leur prise en charge à l'aller et au retour au pays à travers la mise en place d'un pont aérien pour le transport des supporters vers le Caire et la mobilisation de vingt-huit (28) avions à cet effet, pour transporter quelque 4.800 supporters, dans la nuit de jeudi à vendredi, en veillant, dans la répartition des vols, à donner la chance à tous les citoyens à travers l'ensemble du territoire national, notamment ceux des wilayas du sud, pour faire le déplacement et encourager l'équipe nationale.

A cet effet, une cellule de coordination au niveau du Premier ministère sera créée et supervisée par le chef de cabinet du Premier ministre.

Composée de représentants de toutes les parties concernées, la cellule est chargée du suivi des différents préparatifs et étapes de déplacement des supporteurs jusqu'à leur retour au pays.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé en coordination avec la Fédération algérienne de Football (FAF) de prendre toutes les mesures de manière anticipative afin d'assurer un nombre suffisant des tickets pour le match de finale au profit des supporteurs de l'équipe nationale.

Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur l'impératif de prendre les mesures nécessaires pour garantir le retour au pays de tous les supporters, dans les meilleures conditions, y compris ceux qui sont en Egypte actuellement et qui ont préféré prolonger leur séjour dans ce pays frère en vue de soutenir l'équipe nationale, souhaitant aux Verts une victoire éclatante à même de réaliser les aspirations du peuple algérien et d'ajouter un second titre continental à leur palmarès.

Enfin, le Premier ministre a exprimé sa consternation suite au décès de supporters dans un tragique accident de la route, survenu dimanche soir dans la wilaya de Jijel, durant les festivités célébrant la qualification de la sélection nationale à la Finale de la CAN 2019, adressant en cette douloureuse circonstance, ses sincères condoléances aux familles des défunts.