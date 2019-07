Cote d'Ivoire: Bilan au 1er semestre 2019 - Les douanes ivoiriennes mobilisent 916,47 milliards CFA

Belle performance pour les douanes ivoiriennes en cette fin de premier semestre de l'année. Sur un objectif de 906,61 milliards FCFA de recettes à recouvrer au titre du 1er semestre 2019, elles ont réalisé 916,47 milliards FCFA, soit une plus-value de 9,85 milliards de FCFA pour un taux de réalisation de 101,08%.

Comparativement à la même période (1er semestre) de l'année 2018, ces recettes connaissent une progression de 26,31 milliards FCFA, soit un taux d'accroissement de 3 %.

De façon spécifique, les douanes ivoiriennes ont recouvré 206 milliards FCFA au titre des droits et taxes sur les produits pétroliers, 474,1 milliards FCFA au titre des droits et taxes sur les marchandises générales et 221 milliards FCFA au titre des droits et taxes à l'exportation.

Dans cette même période, l'administration douanière, au regard de sa mission de protection et de sécurisation des populations, a procédé à la saisie de plus de 620,40 tonnes de marchandises, dont 193,9 tonnes de produits prohibés (64,94 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés (PPNE) ; 34,5 tonnes de stupéfiants ; 57,7 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation... ).

Des produits de contrebande ont été également saisis dont 78,4 tonnes de produits alimentaires et 39,8 tonnes d'articles d'habillement.

Dans cette même lancée, les douanes ivoiriennes ont bien accompli leur mission de lutte contre la criminalité transfrontalière dans ses aspects liés au trafic de drogue et aux flux financiers illicites pouvant contribuer au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.

En effet, les agents des Douanes ont mis la main sur des devises étrangères estimées à 2.851.803.143 FCFA, en une seule prise à l'aéroport Félix HouphouëtBoigny d'Abidjan; 2,225 tonnes de cannabis au Bureau des Douanes de Noé et 1,125 tonnes de cannabis par la Brigade mobile de Maféré.

Notons que ces saisies remarquables au cours du 1er semestre ont été possibles, en partie, grâce au déploiement de scanners sur ces différents sites. Pour rappel, l'objectif annuel de recettes assigné aux Douanes pour 2019 est de 1 885,82 milliards FCFA.